Notizen lassen sich jetzt in Pages öffnen

Apple hat seine iWork-Apps für Mac und iOS-Geräte in Version 13.1 veröffentlicht. Das Update hat gleich mehreren nennenswerte Funktionserweiterungen im Gepäck, darunter die Möglichkeit, in der Notizen-App von Apple erstellte Inhalte in Pages zu öffnen und in den iWork-Programmen nun allgemein auch mit Vektor-Grafiken zu arbeiten.

Die neue Funktion „Notizen in Pages öffnen“ erlaubt es, in der Apple-Anwendung „Notizen“ verfasste Dokumente in Pages zu übernehmen, um sie dort mit dem kompletten Funktionsumfang des Textverarbeitungsprogramms weiter zu bearbeiten.

Allerdings muss man die neue Option erstmal suchen. Wenn man eine Notiz auf dem Mac an Pages übertragen will, öffnet man per Rechtsklick auf den jeweiligen Eintrag in der Dokumentenliste der Notizen-App das Teilen-Menü und wählt dort dann die Option „In Pages öffnen“. Auf dem iPhone oder iPad müsst ihr zunächst die Aktionen im Teilen-Menü von „Notizen“ entsprechend erweitern, damit der Befehl in der Liste erscheint.

Die einzelnen in Apples Notizen-App erstellten Dokumente werden dann inklusive aller Formatierungen in Pages angezeigt und können dort bearbeitet werden. Das ursprüngliche Dokument bleibt davon unberührt in der Notizen-App erhalten.

SVG-Unterstützung und weitere Verbesserungen

Über diese speziell auf Pages bezogenen Neuerung hinaus können alle drei iWork-Apps von Apple, also auch die Tabellenkalkulation Numbers und das Präsentationsprogramm Keynote jetzt mit Vektorgrafiken im SVG-Format umgehen und erlauben das verlustfreie Skalieren dieser Inhalte in jede beliebige Größe. Apple hat damit verbunden auch die Möglichkeit integriert, importierte SVG-Bilder zu zerlegen um Elemente davon in die persönliche Formenmediathek der Programme zu übernehmen.

Obendrauf kann man in den neuen Versionen von Pages, Numbers und Keynote in gestapelten Balkendiagrammen, in Säulendiagrammen und in Flächendiagrammen nun die Summenbeschriftungen anzeigen. In Pages hat Apple zudem aktualisierte Vorlagen für Geschäftsberichte, Schulunterlagen und Grußkarten bereitgestellt.