Die plattformübergreifend verfügbare Notiz-App Simplenote wird wieder aktiv weiterentwickelt. Wie die Entwickler in einem Blog-Eintrag mitteilen, wollen sie ihre App zukünftig wieder mit verstärktem Engagement pflegen.

Die Mitteilung überrascht ein wenig, hatte die App über die letzten Monate hinweg keinesfalls einen verwaisten Eindruck gemacht, sondern regelmäßig fehlerbehebende Updates erhalten. Mit dem neuen Engagement dürfen sich Simplenote-Nutzer nun aber auch wieder auf größere Entwicklungsschritte freuen. In einem ersten Schritt stehen nun nochmal für alle Versionen der App Updates an, die in erster Linie alte Fehler beseitigen sollen. Unter iOS kommt als neues Feature immerhin die Unterstützung von Siri-Kurzbefehlen hinzu.

Simplenote ist ein kostenloses Angebot von Automattic, dem unter anderem hinter der Blog-Software WordPress stehenden Unternehmen. Das Programm hat den Anspruch, eine intuitive und plattformübergreifende Möglichkeit zum Erfassen von Notizen und Gedanken zu bieten, dabei können sich Nutzer die Vorteile der Auszeichnungssprache Markdown zunutze machen. Um die Notizen zwischen unterschiedlichen Geräten zu synchronisieren, ist ein kostenloses Benutzerkonto erforderlich. Die Datenübertragung erfolgt den Entwicklern zufolge dabei stets verschlüsselt.