Neue Mähroboter von GARDENA: SILENO pro, max und free

Gardena erweitert seine Mähroboter-Serie SILENO und bringt neue Modelle auf den Markt, die dank satellitengestützter Navigation ohne Begrenzungsdrähte auskommen. Die Geräte sollen Rasenflächen bis zu 1.200 Quadratmeter abdecken können und versprechen eine einfache Installation. Laut Gardena reicht es aus, die Ladestation zu platzieren und den Mäher über das Gardena smart system mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige App kann der Mäher gesteuert und programmiert werden.

Der neue SILENO free mäht ohne Begrenzungsdraht

SILENO pro, max und free

Die neuen SILENO free Mähroboter verwenden die sogenannte LONA-Technologie, die den Garten kartiert und in Zonen unterteilt. Diese Zonen lassen sich in der App individuell einstellen, sodass bestimmte Bereiche weniger oft oder gar nicht gemäht werden müssen. Zudem können Sperrzonen definiert werden. Auch die Position des Mähers lässt sich in Echtzeit verfolgen. Updates für die Software des Mähroboters werden direkt über die App geladen, sodass das Gerät stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Eine weitere Neuerung ist die „Trim-to-Edge“-Funktion. Dabei befindet sich das Schneidwerk im hinteren Teil des Mähroboters, wodurch dieser nah an Mauern und Zäunen entlang mäht und auch schwer zugängliche Grashalme erreicht.

Flächenkapazität: Der SILENO pro ist für kleinere Gärten (400–600 m²) ausgelegt, während der SILENO max und free größere Flächen (600–1.500 m²) abdecken.

Der SILENO pro ist für kleinere Gärten (400–600 m²) ausgelegt, während der SILENO max und free größere Flächen (600–1.500 m²) abdecken. Begrenzungskabel: Nur der SILENO free kommt ohne Begrenzungskabel aus.

Nur der SILENO free kommt ohne Begrenzungskabel aus. Schneidwerk: SILENO pro hat eine Messerscheibe, SILENO max und free haben zwei.

SILENO pro hat eine Messerscheibe, SILENO max und free haben zwei. Preis: SILENO free kostet bis zu 1.999,99, der max bis zu 1.499,99, der pro kostet maximal 999,99 Euro. Die Preise hängen von der maximalen Rasenfläche ab.

Nahezu identisch :SILENO pro links, der SILENO max rechts

Erweiterungen und Zubehör

Neben den kabellosen Modellen gibt es auch weiterhin Varianten, die mit einem Begrenzungskabel arbeiten. Diese sollen Rasenflächen von bis zu 1.500 Quadratmetern bewältigen können und sind ebenfalls mit der „Trim-to-Edge“-Funktion ausgestattet. Die Mähroboter passen ihre Mähzeiten automatisch an das Graswachstum an und können auch bei Regen betrieben werden.

Zusätzlich bietet Gardena für die größeren Modelle ein Antikollisions-Radar an, das Hindernisse erkennt und das Gerät um diese herumführt. Weiteres Zubehör wie Radbürsten, Garagen und Wartungssets ergänzt das Angebot.