Neue Apple-Produkte: iPad Pro M5 soll nächsten Monat folgen

Von Freitag an verkauft Apple die neuen iPhone-Modelle. Wer im Zusammenhang mit der Vorstellung der neuen Geräte in der vergangenen Woche allerdings auch auf die Ankündigung neuer iPads gewartet hat, wurde enttäuscht. Das ebenfalls noch in diesem Jahr erwartete iPad Pro mit M5-Prozessor wurde von Apple nicht erwähnt. Dennoch besteht die Hoffnung, dass das Gerät bereits in wenigen Wochen in den Handel kommt.

Der für Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman, der als gut mit Apple vernetzt gilt, gibt sich diesbezüglich sicher. Apple bereite derzeit die Markteinführung des neuen iPad Pro vor und das Gerät könnte bereits im Oktober erscheinen. Mit dem M5-Prozessor würde das neue iPad Pro dann zugleich eine neue Generation der Apple-Chips einführen.

Das iPad Pro M4 vom Mai 2024

Bereits im Juli haben wir einen ersten inoffiziellen Ausblick auf die kommende Generation des iPad Pro erhalten. Offenbar will Apple dem Topmodell unter seinen Tablet-Computern in diesem Jahr nicht nur mehr Rechenleistung spendieren, sondern das Gerät auch mit einer zusätzlichen Frontkamera für die Nutzung im Hochformat ausstatten.

Künftig mit zwei Frontkameras

Mit der Einführung des aktuell erhältlichen iPad Pro mit M4-Prozessor hat Apple die Frontkamera erstmals so platziert, dass sie auf die Nutzung im Querformat ausgelegt ist. Diese Kameraposition ist insbesondere bei der Nutzung des Geräts für Videoanrufe optimal. Viele Anwender verwenden das Tablet ohnehin zumeist im Querformat, hier bringt die geänderte Position der Kamera auch Vorteile bei der Verwendung der Gesichtserkennung Face ID.

Eine zusätzlich in die kurze Bildschirmseite integrierte Frontkamera soll im kommenden iPad Pro M5 offenbar dafür sorgen, dass sich das Tablet noch flexibler verwenden lässt und auch Nutzer, die das Gerät bevorzugt im Hochformat verwenden, keine Einschränkungen hinnehmen müssen.

Alle anderthalb Jahre ein neues Modell

Mit einer Vorstellung des neuen iPad Pro im Oktober würde Apple seinen zuletzt beim iPad Pro eingeführten Update-Rhythmus fortsetzen. Die letzten Modelle sind stets im Abstand von etwa anderthalb Jahren erschienen. Auf die im Mai 2021 vorgestellten Generationen 3/5 folgten im Oktober 2022 die Generationen 4/6 und im Mai 2024 dann das iPad Pro M4.