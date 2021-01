Neu in Apples Aufsichtsrat: Monica Lozano ergänzt Herren-Runde

Mit Andrea Jung und Sue Wagner waren immerhin schon zwei Frauen in Apples Board of Directors vertreten, dominiert wurde das Gremium jedoch von Männern.

Hier trafen Persönlichkeiten wie der ehemalige US-Vizepräsidenten Al Gore, der Apple-Chef Tim Cook, der Ex-Präsident der Boeing Company James Bell, der frühere Genentech-CEO Arthur Levinson und der langjährigen Chef des Rüstungs-Unternehmens Northrop Grumman, Ronald Sugar aufeinander.

Wie Apple heute bekannt gegeben hat, erweitert mit Monica Lozano nun die dritte Frau das Aufsichtsgremium, das in den Vereinigten Staaten die Funktionen abdeckt, die hierzulande im Verantwortungsbereich von Aufsichtsrat und Vorstand liegen.

Monica Lozano ist CEO der so genannten College Futures Foundation, einer Organisation, die sich für den diskriminierungsfreien Zugang zu Universitäten einsetzt. Vor ihrem Chefposten in der College Futures Foundation leitete Lozano als Herausgeberin 30 Jahre lang die Geschicke von La Opinión, der größten spanischsprachigen Tageszeitung in den Vereinigten Staaten.

Neben ihrer Funktion in Apples Aufsichtsrat ist Lozano auch in den Verwaltungsräte der Target Corporation und der Bank of America Corporation aktiv.

In der Pressemitteilung zur Bestellung Lozanos verweist Apple an mehreren Stellen auf das philanthropische Engagement des Board-Neuzugangs und beschreibt die Managerin als „unermüdliche Verfechterin des erweiterten Zugangs zur Hochschulbildung“.

Vor ihrer Berufung in Apples Aufsichtsrat arbeitete Lozano bereits für das Board of Directors der Walt Disney Company und besetzte Posten in den Chefgremien der University of California und der Weingart Foundation. Letztgenannte setzt sich als private Stiftung gegen Rassismus und für Bildungsgerechtigkeit in Kalifornien ein.

Die 64-jährige kommentiert ihren Eintritt in Apples Board of Directors folgendermaßen:

I’ve always admired Apple’s commitment to the notion that technology, at its best, should empower all people to improve their lives and build a better world. I look forward to working with Tim, Art, and the other board members to help Apple carry those values forward and build on a rich and productive history.