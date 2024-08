Neu bei Netflix: Das kommt im September 2024

Netflix hat seine Programmerweiterungen für den kommenden Monat geteilt. Ein mysteriöser Todesfall wirft einen Schatten auf die glamouröse Hochzeit in „Ein neuer Sommer“ – mit Nicole Kidman und Liev Schreiber in den Hauptrollen. Ryan Murphy erzählt in „Monster: The Lyle and Erik Menendez Story“ die Geschichte von zwei Brüdern, die wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt wurden. Fröhlicher, aber nicht weniger dramatisch geht es in „Emily in Paris“ zu. Der letzte Teil von Staffel 4 ist wieder vollgepackt mit Freundschaft, emotionalen Turbulenzen, Fashion und ganz viel französischem Charme.

Neue Netflix-Serien im September

3. September

Last One Standing – Staffel 3 – Auf die Plätze, fertig, losreden! Eine Gruppe frischer Comedians liefert ein improvisiertes Yakuza-Drama voller überraschender Wendungen. Wer schafft es bis zum Ende?

4. September

Outlast – Staffel 2 – Eine neue Gruppe Überlebenskünstler kämpft in der Wildnis Alaskas um eine Million Dollar – immer im Team und auf der Hut vor Sabotage.

5. September

Ein neuer Sommer – Amelia steht kurz davor, in eine der reichsten Familien auf Nantucket einzuheiraten. Bis ein schockierender Todesfall die Hochzeit torpediert und alle zu Verdächtigen macht.

6. September

Selling Sunset – Staffel 8 – Glamour, Gezanke und Luxusimmobilien – bei der Oppenheim Group ist alles wie immer, als sie eine neue Maklerin willkommen heißen und Abschied von einem treuen Freund nehmen.

10. September

Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater – Jack Whitehall und sein Vater reisen um die Welt. Sie sind auf der Suche nach Antworten auf die Fragen, die dem Comedian auf der Seele brennen, seit er selbst Vater ist.

11. September

The Circle: USA – Staffel 7 – Cleveres Catfishing, fragwürdige Taktiken und überraschende Wendungen. Eine Gruppe neuer Spielerinnen kämpft in der bisher härtesten Staffel um 100.000 US-Dollar.



12. September

Emily in Paris – Staffel 4 Teil 2 – Emily hat alles, was sie will, doch hat sie auch alles, was sie braucht? Ob Skifahren in den Alpen oder Urlaub in Rom – ihre nächsten Abenteuer warten bereits auf sie.

Emily in Paris – Staffel 4 Teil 2 – Emily hat alles, was sie will, doch hat sie auch alles, was sie braucht? Ob Skifahren in den Alpen oder Urlaub in Rom – ihre nächsten Abenteuer warten bereits auf sie.
Insel der Milliardäre – Die skrupellose Besitzerin einer norwegischen Fischzuchtfirma plant eine feindliche Übernahme ihres Konkurrenten, um die größte Lachsproduzentin der Welt zu werden.

Mitternacht im Pera Palace – Staffel 2 – Esra wird in die gefährlichen Ereignisse der Vergangenheit zurückversetzt … In den 1940ern macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter.

17. September

Culinary Class Wars – Ob Küchenchefs oder Hobbyköche – Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft treten in einem leidenschaftlichen kulinarischen Wettstreit gegeneinander an.

18. September

Envious – Nach einer schlimmen Trennung sucht Vicky nach einer neuen Liebe, um ihren Traum von der Ehe zu retten. Doch letztendlich gelingt es ihr, sich selbst zu finden.

19. September

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez – In diesem packenden True-Crime-Drama wird das Leben der Brüder Menendez beleuchtet, die für den brutalen Mord an ihren Eltern in Beverly Hills im Jahr 1989 verurteilt wurden.

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez – In diesem packenden True-Crime-Drama wird das Leben der Brüder Menendez beleuchtet, die für den brutalen Mord an ihren Eltern in Beverly Hills im Jahr 1989 verurteilt wurden.
The Queen of Villains – In den turbulenten 80ern wird ein gutherziges Mädchen zu einer blutrünstigen Profi-Wrestlerin, die sich in skrupellosen Kämpfen austobt und das ganze Land gegen sich aufbringt.

Twilight of the Gods – Als zwischen dem sterblichen König Leif und der eisernen Kriegerin Sigrid Liebe entbrennt, erfahren sie Thors Zorn und brechen zu einem erbitterten Rachefeldzug auf.

20. September

KLASS 95: The Power of Beauty – Entschlossen, etwas zu bewirken, startet eine ambitionierte junge Frau eine erfolgreiche Modelagentur. Doch Macht und Liebe sind nichts für schwache Nerven.

26. September

Nobody Wants This – In dieser Comedyserie mit Kristen Bell und Adam Brody funkt es gewaltig zwischen einer freimütigen Podcasterin und einem frisch getrennten Rabbi.

Nobody Wants This – In dieser Comedyserie mit Kristen Bell und Adam Brody funkt es gewaltig zwischen einer freimütigen Podcasterin und einem frisch getrennten Rabbi.
Für die Kämpfer, für die Verrückten – Staffel 2 – Daniele versucht verzweifelt, seiner Tochter und seinem neuen Job in einer psychiatrischen Klinik gerecht zu werden und ein normales Leben zu führen.

27. September

Wir waren Könige – Ein eng befreundetes Trio herrscht über ein Barrio in Mexiko-Stadt – bis ein tragischer Vorfall die drei spaltet und zwei von ihnen zu Rivalen macht.

Neue Netflix-Filme im September

6. September

Disco, Ibiza, Locomía – Ibiza in den 80ern. Ein paar Freunde schaffen es mit der ausgeflippten Band Locomía an die Spitze, was ihre Freundschaften, Identitäten und Karrieren auf die Probe stellt.

Disco, Ibiza, Locomía – Ibiza in den 80ern. Ein paar Freunde schaffen es mit der ausgeflippten Band Locomía an die Spitze, was ihre Freundschaften, Identitäten und Karrieren auf die Probe stellt.
Rebel Ridge – Ein Ex-Marine kämpft in einer Kleinstadt in den USA gegen Korruption. Als er die Kaution für seinen verhafteten Cousin zahlen will, greift ein Justizbeamter zu.

11. September

Boxer – Ein junger Boxer flieht mit seiner Frau aus dem kommunistischen Polen, um seinen Traum zu verwirklichen und der beste Boxkämpfer aller Zeiten zu werden.

Boxer – Ein junger Boxer flieht mit seiner Frau aus dem kommunistischen Polen, um seinen Traum zu verwirklichen und der beste Boxkämpfer aller Zeiten zu werden.
Technoboys – Sie sind wild, legendär und sie sind wieder da. Eine Boyband, die eine Renaissance erleben will, muss sich in einer Welt zurechtfinden, die sie kaum versteht.

13. September

Ugly – Verlier nicht dein Gesicht – In einer dystopischen Zukunft, in der Schönheit Pflicht ist, macht sich eine Jugendliche kurz vor ihrer obligatorischen Schönheits-OP auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin.

Ugly – Verlier nicht dein Gesicht – In einer dystopischen Zukunft, in der Schönheit Pflicht ist, macht sich eine Jugendliche kurz vor ihrer obligatorischen Schönheits-OP auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin.
Officer Black Belt – Ein talentierter Kampfsportler, der bei Menschen in Not nicht wegsehen kann, verbündet sich mit einem Bewährungshelfer, um Verbrechen zu bekämpfen und zu verhindern.

Sector 36 – Als mehrere Kinder in Delhis Sektor 36 einem Serienmörder in die Hände fallen, ist ein korrupter Cop gezwungen, den schrecklichen Fall um jeden Preis aufzuklären.

20. September

Drei Töchter – In diesem bewegenden Drama von Drehbuchautor und Regisseur Azazel Jacobs sehen sich drei Schwestern nach geraumer Zeit in der New Yorker Wohnung ihres kranken Vaters wieder.

26. September

Ein echter Gentleman – Das Leben eines charmanten Callboys wird auf den Kopf gestellt, als er sich verliebt und entdecken muss, was er wirklich will und braucht.

27. September

Rez Ball – In Chuska, New Mexico, kämpft ein Highschool-Basketballteam, das sich auf sein US-amerikanisches Ureinwohner-Erbe beruft, um seine Chance auf den State-Meistertitel.

Rez Ball – In Chuska, New Mexico, kämpft ein Highschool-Basketballteam, das sich auf sein US-amerikanisches Ureinwohner-Erbe beruft, um seine Chance auf den State-Meistertitel.
Lísàbí: The Uprising – Die legendäre Geschichte der Rebellion eines Volkshelden gegen ein unterdrückendes Reich, der für seine Freiheit kämpft und den Lauf der Geschichte der Yoruba für immer verändert.

Netflix-Dokus im September

3. September

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer – Weltmeisterin Hope Solo spricht offen über ihren turbulenten Weg an die Spitze des Frauenfußballs inmitten öffentlicher Skandale und Spannung mit früheren Mannschaftskolleginnen.

5. September

Apollo 13: Überleben – Mit Originalaufnahmen und Interviews schildert diese Doku die packende Geschichte von Apollo 13 und die Bemühungen, alle Astronauten sicher wieder nach Hause zu bringen

Apollo 13: Überleben – Mit Originalaufnahmen und Interviews schildert diese Doku die packende Geschichte von Apollo 13 und die Bemühungen, alle Astronauten sicher wieder nach Hause zu bringen
Gefangen im Netz: Die Morde hinter Zona Divas – In der Unterwelt von Mexiko-Stadt lockt ein Webportal junge Frauen auf der Suche nach Sicherheit an, nur um sie sexuell auszubeuten. Doch dann kommt es zu einer Reihe von Morden.

12. September

Ángel Di María: Die Mauer durchbrechen – Diese Dokuserie zeichnet das Leben und die Karriere dieses legendären argentinischen Fußballspielers von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem Aufstieg zum Weltmeister nach.

Ángel Di María: Die Mauer durchbrechen – Diese Dokuserie zeichnet das Leben und die Karriere dieses legendären argentinischen Fußballspielers von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem Aufstieg zum Weltmeister nach.
Into the Fire: Die verlorene Tochter – Eine Mutter steht vor unzähligen unbeantworteten Fragen, als sie herausfindet, dass die Tochter, die sie einst zur Adoption freigab, spurlos verschwunden ist.

18. September

What’s Next? Die Zukunft mit Bill Gates – In dieser aufschlussreichen Dokuserie befasst sich Tech-Visionär und Philanthrop Bill Gates mit den größten Herausforderungen und Innovationen, die uns in der Zukunft erwarten.

27. September

Will & Harper – Als sich Will Ferrells guter Freund als Transfrau outet, gehen sie auf eine Reise, um sich neu zu finden und dem Land Harpers wahres Ich zu zeigen.

Netflix Comedy & Kids im September

3. September

Phil Wang: Wang in There, Baby! – Phil Wang lässt sich in diesem in Shakespeare’s Globe aufgenommenen Special über aufgewärmten Reis, die Intelligenz von Oktopoden und die Bedeutung von Faktenchecks aus.

9. September

Hot Wheels Let's Race – Staffel 2 – Die Kids von Hot Wheels veranstalten ein Rennen, um die Ultimative Garage vor einer schrillen neuen Herausforderin zu retten, die ein Auto mit besonderen Kräften fährt.

10. September

Ahir Shah: Ends – Vom Londoner Royal Court Theatre spricht der gefeierte Comedian Ahir Shah über Klassenunterschiede, Familie und das multikulturelle Großbritannien aus der Sicht seines Großvaters.

16. September