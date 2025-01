Netzteile effizienter nutzen: Duales USB-C-Kabel für zwei Geräte

Der Elektronikhersteller Anker bietet sein duales USB-C-auf-USB-C-Kabel nun auch in einer weißen Variante an. Das Kabel, das sowohl zum Laden als auch zur Datenübertragung genutzt werden kann, wurde ursprünglich vor einem halben Jahr vorgestellt und ist heute in beiden Farbvarianten zu vergünstigten Preisen erhältlich.

Energie- und Datenübertragung

Das 120 Zentimeter lange Kabel ist mit zwei USB-C-Anschlüssen auf einer Seite ausgestattet und ermöglicht es, zwei Geräte gleichzeitig mit einem einzigen Netzteil zu laden. Anker gibt an, dass eine intelligente Steuerung im Kabel für eine bedarfsgerechte Verteilung des Ladestroms sorgt. Dies soll vor allem Nutzern entgegenkommen, die unterwegs mehrere Geräte versorgen müssen und dabei auf zusätzliche Ladegeräte verzichten möchten.

Die maximale Ladeleistung beträgt laut Hersteller bis zu 140 Watt, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist. Werden zwei Geräte gleichzeitig geladen, verteilt das Kabel die Energie abhängig von den Leistungsanforderungen der angeschlossenen Geräte. Dabei soll die Priorität auf dem Gerät liegen, das zuerst verbunden wurde. Die Gesamtausgangsleistung kann Anker zufolge bis zu 130 Watt erreichen, sofern eines der Geräte mehr als 100 Watt benötigt.

Neben der Ladefunktion unterstützt das Kabel auch Datenübertragungen. Hier greift die gleiche Priorisierung wie beim Laden: Das zuerst angeschlossene Gerät erhält Zugriff auf die Datenverbindung. Anker empfiehlt für die Nutzung Netzteile mit einer Leistung von mindestens 45 Watt, um akzeptable Ladezeiten sicherzustellen. Bei schwächeren Netzteilen könne es zu längeren Ladezeiten kommen.

Neue Farbvariante und Preisreduzierung

Das ursprünglich nur in Schwarz erhältliche Kabel gibt es nun auch in Weiß. Beide Farbvarianten werden aktuell günstiger angeboten. Während die schwarze Version für 12,99 Euro erhältlich ist, kostet die neue weiße Variante 16,99 Euro. Der bisherige Preis lag bei 19,99 Euro.