Netzteile effizienter nutzen: Anker bringt erstes 2-in-1-USB-C-Kabel

Der Elektronikhersteller Anker bietet ein neues USB-C-Kabel an, das sowohl als Ladekabel als auch zur Datenübertragung genutzt werden kann. Das duale USB-C-auf-USB-C-Kabel ist 120 cm lang und kann mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 140 Watt umgehen. Der Clou: Die textilummantelte Strippe besitzt auf der einen Seite zwei USB-C-Stecker und ist so in der Lage, zwei Verbraucher mit einem Netzteil zu verbinden.

Ein Kabel, ein Netzteil, zwei Geräte

Die Strippe richtet sich an Nutzer, die unterwegs mehrere Geräte gleichzeitig laden möchten, ohne dafür auf mehrere Kabel beziehungsweise mehrere Netzteile angewiesen zu sein. Nach Angaben des Herstellers kann das Kabel nicht nur zwei Geräte simultan laden, das integrierte, intelligente Power-Management sorgt zudem auch dafür, dass die Energieverteilung optimal an die Bedürfnisse der angeschlossenen Geräte angepasst wird.

Das Kabel unterstützt die Ladeprotokolle PD, PPS und PIQ 2.0. Beim Laden eines einzelnen Geräts kann die Ladeleistung bis zu 140 Watt erreichen. Werden zwei Geräte gleichzeitig geladen, hängt die Verteilung der Ladeleistung davon ab, welches Gerät zuerst angeschlossen wird und wie hoch dessen Leistungsbedarf ist. Wie genau der verfügbare Ladestrom verteilt wird, könnt ihr der eingebetteten Tabelle entnehmen:

Intelligente Leistungsverteilung

Insgesamt kann die Ladeleistung bei gleichzeitiger Nutzung beider Anschlüsse maximal 130 Watt betragen, sofern eines der Geräte mehr als 100 Watt benötigt. Für optimale Ergebnisse empfiehlt Anker die Verwendung eines geeigneten Netzadapters und weist darauf hin, dass Ladegeräte mit weniger als 45 Watt zu einer langsameren Ladegeschwindigkeit führen können. Ist ein Gerät voll aufgeladen, kann das andere die gesamte Leistung für sich beanspruchen.

Solltet ihr über ein leistungsstarkes Netzteil verfügen, das jedoch nur einen Port anbietet, dann ist das neue Kabel für euch. Der Kostenpunkt des robusten Ladekabels liegt bei 16,99 Euro.