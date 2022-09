Netflix Tudum: Virtuelles Fan-Event an diesem Wochenende

Netflix veranstaltet am morgigen Samstag wieder sein virtuelles Fan-Event Tudum. Der Videodienst verspricht in diesem Zusammenhang ein „kreatives Streaming-Feuerwerk mit exklusiven Clips, Trailern, Fotos sowie Interviews mit Netflix’ größten Stars“. Letztendlich auch als Werbeveranstaltung gedacht, will die kostenlose Veranstaltung Lust auf mehr als 100 ausgewählte Serien und Filme machen.

Das Gewinnen neuer Abonnenten beziehungsweise Halten von Bestandskunden dürfte bei den internen Treffen des Netflix-Managements inzwischen mehr denn je Thema sein. Nach seinem Hoch im ersten Corona-Jahr verliert der Videodienst mittlerweile stetig Nutzer. Die eingebettete Grafik zeigt eine Marktauswertung der Streaming-Suchmaschine JustWatch, der zufolge Netflix in diesem Jahr bereits einen Rückgang von acht Prozent verzeichnen muss.

Disney+ konnte dagegen im gleichen Zeitraum um vier Prozent zulegen, liegt mit Blick auf den globalen Marktanteil aber weiterhin deutlich hinter Netflix. Prime Video bleibt Netflix dagegen auf den Fersen und hat zwar insgesamt ebenfalls leicht verloren, der Amazon-Dienst liegt weiterhin nur knappe drei Prozent hinter Netflix.

Tudum-Uhrzeiten und Programm

Doch zurück zum Tudum-Event am morgigen 24. September. Netflix hat mittlerweile das komplette Programm der Veranstaltung veröffentlicht. Der Beginn ist für 4 Uhr Mitteleuropäischer Zeit mit einer Show aus Korea angesetzt und ab 8 Uhr morgens werden dann Inhalte aus Indien präsentiert. Europa und die USA sind dann ab 19 Uhr an der Reihe, gefolgt von Lateinamerika ab 20.30 Uhr. Den Abschluss macht Japan dann am Sonntagmorgen um 6 Uhr früh.

Das Tudum-Event von Netflix wird auf den YouTube-Kanälen von Netflix in unterschiedlichen Sprachen verfügbar sein. In der Folge hängen wir noch die von Netflix veröffentlichte Übersicht der Highlights des Tudum-Festivals 2022 an.

Netflix Tudum – Serien:

1899 Der Ensemble-Cast mit bekannten Darstellerinnen aus dem Netflix-Universum, wie z.B. Andreas Pietschmann (DARK), Miguel Bernaudeau (ELITE), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain, Borgen) oder Maciej Musiał (The Witcher), verrät uns ein bislang gut gehütetes Geheimnis zu der neuen Mega-Serie von den DARK-Showrunnern Jantje Friese und Baran bo Odar!



Henry Cavill verkündet spannende Neuigkeiten zu THE WITCHER SEASON 3, dazu gibt es einen Behind-the-Scenes-Clip mit Anya Chalotra und Freya Allen.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN Michelle Yeoh, Sophia Brown und Laurence O’Fuarain stellen die neue Serie vor und haben ein paar Fun Facts im Gepäck.

LUPIN ist zurück! Freut euch auf einen Blick auf Teil 3 mit Omar Sy.

Alex Pina und Pedro Alonso sprechen zum ersten Mal überhaupt über das kommende Spin-off der La Casa de Papel-Reihe BERLIN.#

Fans von ELITE erhalten einen stimmungsmachenden Blick auf Staffel 6.

Kreativ und frech wird es mit den Stars aus BRIDGERTON S3.

Drehbuchautorin und Filmemacherin Shonda Rhimes und Hauptdarstellerin India Amarteifio stellen die neue Serie QUEEN CHARLOTTE vor.

Der STRANGER THINGS-Cast beantwortet Fan-Fragen und teilt Outtakes und anderes ungesehenes Material von den Dreharbeiten zu Staffel 4.

Jenna Ortega, die die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Serie WEDNESDAY spielt, zeigt einen exklusiven Clip.

Ryan Murphys THE WATCHER Launchtermin und erster Trailer der gruseligen “Whodunit”-Miniserie mit Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Mia Farrow u.v.a.

Der Cast von SHADOW & BONE gewährt einen kurzen und exklusiven Einblick in Staffel 2.

THE UMBRELLA ACADEMY zeigt lustige Outtakes von den Dreharbeiten.

Und noch mehr tolle Auftritte von Darstellerinnen aus: HEARTSTOPPER, SQUID GAME, OUTER BANKS, BRIDGERTON S3, u.v.a.!



Netflix Tudum – Filme: