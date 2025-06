Netflix: Startdatum und Trailer zu „Wednesday“, „Knives Out III“ und mehr

Netflix hat am vergangenen Wochenende sein Tudum-Festival abgehalten. Abonnenten des Videodienstes können sich die zweistündige Liveshow auch nachträglich noch als Videoaufzeichnung ansehen. Uns haben allerdings weniger das Event selbst, sondern die in diesem Rahmen gemachten Ankündigungen interessiert. Wie gewohnt hat Netflix das Ganze auch wieder mit der Veröffentlichung mehrerer neuer Trailer gekoppelt.

Wednesday – Staffel 2

Den Fans der Serie „Wednesday“ soll ein sechsminütiges Video die Wartezeit bis zum Start der zweiten Staffel verkürzen. Der Film zeigt den Anfang der ersten Episode von Staffel zwei, die vom 6. August an auf Netflix zu sehen sein wird.

„Knives Out – Wake Up Dead Man“

Mit „Wake Up Dead Man“ geht es in diesem Jahr mit der Filmreihe „Knives Out“ weiter. Nach „Knives Out – Mord ist Familiensache“ und „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ widmet sich der James-Bond-Darsteller Daniel Craig in der Rolle des Meisterdetektivs Benoit Blanc vom 12. Dezember an seinem dritten Fall.

The Thursday Murder Club

Wer „Knives Out“ gut findet, könnte sich auch bei „The Thursday Murder Club“ amüsieren. Ab dem 28. August widmet sich hier eine Rentergang um die Aufklärung von Kriminalfällen. Neben Helen Mirren und Ben Kingsley ist mit Pierce Brosnan auch hier ein ehemaliger Bond-Darsteller mit an Bord.

Frankenstein

Der schon vor seinem Streaming-Start hochgelobte Film „Frankenstein“ von Guillermo del Toro wird mit prominenter Besetzung von November an bei Netflix zu sehen sein. Neben Oscar Isaac und Jacob Elordi wird darin auch Christoph Waltz zu sehen sein.

Stranger Things – Staffel 5

Einen Trailer mitsamt der Ankündigung des Starttermins gab es im Rahmen von Tudum auch „für die fünfte Staffel von „Stranger Things“. Hier geht es am 26. November mit dem ersten Teil, gefolgt vom zweiten Teil am ersten Weihnachtsfeiertag und dem Staffelfinale an Silvester weiter.

Squid Game – Staffel 3

Netflix hat zudem noch einen Trailer für die dritte Staffel von „Squid Game“ veröffentlicht, die vom 27. Juni an bei dem Videodienst zu sehen ist.