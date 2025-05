Nanoleaf bietet neue Outdoor-Lichterkette für den Ganzjahreseinsatz an

Mit Blick auf die letzten Neuvorstellungen von Nanoleaf könnte man fast meinen, dass der Hersteller sich nach und nach aus dem Bereich der gewöhnlichen Smarthome-Beleuchtung zurückzieht. Wir haben hier beleuchtete Vitrinen, eine Lichtmaske sowie mit dem Computer synchronisierte Leuchtstreifen und Leuchtregale gesehen. Dagegen klingt die neueste Produktankündigung von Nanoleaf fast schon langweilig. Vom kommenden Monat an hat der Hersteller eine neue Lichterkette für den Außenbereich im Programm.

Mit den neuen „Outdoor-Lights“ bleibt Nanoleaf seinem Konzept treu, künftig alle klassischen Smarthome-Leuchtmittel mit App-Anbindung auch nach dem Matter-Standard zu zertifizieren, was die Einbindung in Apple Home und andere Smarthome-Systeme ermöglicht.

Apple Home, App-Steuerung oder Handschalter

Die Steuerung über die App von Nanoleaf bringt aber auch in diesem Fall ein deutliches Plus an Funktionen. So kann man die Lichter hier auch mit dynamischen Szenen belegen oder die Farbe und Helligkeit gezielt einzelnen Bereichen zuweisen.

Die neue Lichterkette von Nanoleaf ist für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich gedacht. Günstig ist diese Lösung allerdings nicht. Mit 15 Metern Länge muss man hier 199 Euro berappen. Die Lichterkette besteht aus insgesamt 30 LED-Elementen, die in 44 Zentimetern Abstand montiert und jeweils aus drei Warmweiß-, drei Kaltweiß- und einer RGB-LED bestehen.

Nicht die günstigste Lösung

Eine vergleichbare Lichterkette bietet eufy mit doppelter Länge zum Preis von 169,99 Euro an. Allerdings müsst ihr bei diesem Produkt auf die Möglichkeit verzichten, die Beleuchtung über Matter in andere Smarthome-Systeme zu integrieren.

Nanoleaf zeigt sich darüber hinaus auch mit Blick auf die Anbindung und Steuerung flexibel. Alternativ zur vollen Matter-Integration über WLAN lässt sich die Lichterkette mithilfe der Nanoleaf-App auch über Bluetooth ansprechen und bedienen.