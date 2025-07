Mit Kabel und Puck: MacBook und Apple Watch gleichzeitig laden

Wer MacBook, iPhone und Apple Watch nutzt, kann mit einer neuen Netzteillösung künftig auf mehrere Ladegeräte verzichten. Dieses 65-Watt-Ladegerät kombiniert ein USB-C-Netzteil mit einem ausziehbaren Kabel, einem magnetischen Ladepuck für die Apple Watch und zusätzlichen USB-Anschlüssen.

Dank intelligenter Leistungsverteilung lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig laden. Für viele Nutzer besonders relevant ist die Möglichkeit, ein MacBook und eine Apple Watch gleichzeitig zu versorgen – und das ohne zusätzliches Zubehör, da ein passendes USB-C-Kabel fest integriert ist. Die Bauweise mit klappbarem Watch-Ladepuck eignet sich auch für den Einsatz unterwegs oder am Nachttisch.



Das Netzteil misst rund 5 × 5 × 9 Zentimeter, unterstützt gängige Schnellladestandards und bietet mit bis zu 65 Watt ausreichend Energie für MacBooks, Tablets und Smartphones. Nutzer müssen bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Anschlüsse jedoch mit einer automatischen Leistungsanpassung rechnen.

Auch mit geringerer Leistung erhältlich

Neben der hier beschriebenen Ausführung mit 65 Watt Leistung zum Preis von 35 Euro ist auch eine schwächere Variante verfügbar, die sich an Anwender richtet, die in erster Linie ihr iPhone und ihre Apple Watch laden möchten. Diese bietet für rund 30 Euro eine reduzierte Ladeleistung von 35 Watt, kommt aber ebenfalls mit mehreren Ports und integrierter Kabelmechanik. Eine dritte Ausführung verzichtet auf den Watch-Ladepuck und eignet sich so für Nutzer, die keine Apple Watch besitzen.

Alle Varianten verfügen laut Angaben des Herstellers über eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Schutz vor Überlast, Überhitzung und Spannungsspitzen. Der Anbieter TOPADRE selbst ist uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen, dieser hat aber zahlreiche Ladelösungen im Angebot, die zumindest auf eine gewisse Erfahrung mit der Materie schließen lassen.