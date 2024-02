Microsoft Office und WISO Steuer für Mac und PC zum Sonderpreis

Heute könnt ihr wieder eure Lizenzen für Microsoft 365 verlängern. Das Office-Paket ist sowohl für Einzelnutzer als auch in der Familienversion vergünstigt zu haben.

Microsoft 365 Single 12 + 3 ist gerade die günstigste Option für Einzelnutzer. Für die 15 Monate bezahlt ihr 49,99 Euro, was einem Monatspreis von 3,33 Euro gleich kommt. Obendrauf ist in diesem Paket wahlweise eine zeitlich begrenzte Lizenz für Norton 360 Deluxe oder McAfee enthalten, was bei den meisten Mac-Nutzern jedoch direkt in den Papierkorb wandern dürfte.

Microsoft 365 Family 12 + 3 ist aktuell die beste Wahl, wenn ihr eine Familienlizenz benötigt. Mit 56,99 Euro kommt man hier auf einen Monatspreis von 3,80 Euro. Auch hier liegen Norton oder McAfee quasi als Gratis-Zugabe mit dabei. Alternativ dazu gibt es gerade auch Microsoft 365 Family für 27 Monate deutlich im Preis reduziert. Der Kaufpreis von 104,99 Euro kommt einem Monatsbetrag von 3,90 Euro gleich, also 10 Cent Mehr als bei den 15 Monaten, dafür hättet ihr hier dann aber auch über mehr als zwei Jahre hinweg eure Ruhe.

Die Familienlizenz von Microsoft 365 lässt sich im Gegensatz zum Einzelpaket mit insgesamt bis zu sechs eigenständigen Benutzerkonten verwenden und beinhaltet für jeden dieser Nutzer auch 1 TB Cloud-Speicherplatz bei Microsoft.

Generell bieten die Office-365-Pakete von Microsoft die Möglichkeit, die Programme Word, Excel, PowerPoint und OneNote auf dem Mac und PC sowie auf Mobilgeräten wie dem iPhone, iPad oder Android-Telefonen und -Tablets zu nutzen.

WISO Steuer 2024 aktuell im Mac App Store günstiger

Nebenbei wollen wir auch noch schnell erwähnen, dass es die Steuersoftware WISO Steuer 2024 (das ist die Version für die Steuererklärung 2023) gerade im Mac App Store günstiger gibt. Das ist hier eher selten der Fall, aber aktuell kann man die App dort für 24,99 Euro statt sonst meistens 29,99 Euro laden.