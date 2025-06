Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Kombi-Rabatt bei Philips Hue

MediaMarkt hat eine neue Rabattaktion mit dem Titel „Mehrwertsteuer geschenkt“ gestartet, in deren Rahmen man noch bis Montag 19 Prozent Preisabzug erhalten kann. Allerdings hat die Sache, wenn man so will, einen kleinen Haken: um die Sonderkonditionen zu erhalten, wird ein kostenloses Kundenkonto bei myMediaMarkt vorausgesetzt.

Und bevor ihr euch zu früh freut: Natürlich sind auch diesmal wieder eine ganze Reihe von Produkten und Marken von der Rabattaktion ausgeschlossen. Ganz oben auf dieser Liste steht aus unserer Sicht natürlich Apple. Wer sich dennoch auf Schnäppchensuche begeben will, kann über diese Startseite einsteigen und die qualifizierten Produkte nach Kategorien unterteilt durchstöbern. Falls ihr auf lohnenswerte Angebote stößt, könnt ihr dies gerne in den Kommentaren mitteilen.

Roborock und andere Reinigungsgeräte dabei

Roborock hat bereits über eine gesonderte Pressemitteilung verlauten lassen, dass ein Teil der Produkte des Herstellers im Rahmen der Aktion deutlich im Preis reduziert erhältlich ist. Dazu zählen die Saugroboter Saros 10 und Qrevo Curv sowie der Nass-Trocken-Sauger F25 ACE.

Im Bereich der Reinigungsroboter und -geräte lohnt sich sicher auch ein Blick auf die Angebote der Konkurrenz. So nehmen auch Hersteller wie Dreame und Dyson an der aktuellen Preisaktion von Mediamarkt teil.

Philips Hue: 2 kaufen und 50% auf das günstigere Produkt

In der Kategorie Smarthome-Angebote finden sich teilweise deutlich im Preis reduzierte Produkte von Herstellern und Marken wie Aqara, Bosch oder auch Philips Hue. Die Angebote von Philips Hue solltet ihr jedoch unbedingt mit der aktuell bei Amazon laufenden Rabattaktion von Philips Hue vergleichen. Dort gilt für viele Produkte die Regel, dass man beim Kauf von zwei Artikeln 50 Prozent Preisnachlass auf den günstigeren erhält. In Kombination mit den ohnehin zumeist schon reduzierten Preisen bei Amazon kann man hier oft attraktivere Endpreise erhalten.