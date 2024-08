Marvels „What If…?“ für die Apple Vision Pro verfügbar

Falls ihr eine Apple Vision Pro besitzt, könnt ihr jetzt auch das für die Brille entwickelte Spiel „What If…? An Immersive Story“ hierzulande laden. Die Audiospur des neu im deutschen App Store verfügbaren Spiels ist zwar mit der englischsprachigen Originalfassung identisch, man kann jedoch bei Bedarf deutsche Untertitel zuschalten.

„What If…? – An Immersive Story“ wurde von der Disney-Tochter Marvel exklusiv für die Apple Vision Pro entwickelt. Das laut Marvel für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältliche Spiel verspricht eine auf der Disney+ Serie „What If…?“ basierende immersive Erfahrung innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Als Nutzer schlüpft man dabei in die Rolle eines Protagonisten, der sich auf eine einstündige, erzählbasierte Reise begibt. Dabei trifft man auf verschiedene Charaktere aus dem Marvel-Multiversum, nutzt die Kraft der Infinity-Steine und steht vor Entscheidungen, mit denen sich die erlebte Realität beeinflussen lässt. Die Handlung ist dabei eng mit der animierten Serie verbunden.

„What If…? – An Immersive Story“ soll Marvel-Fans die Möglichkeit bieten, ihre Lieblingsfiguren und -geschichten aus dem Marvel-Universum auf völlig neue Weise zu erleben. Gleichzeitig will der Disney-Ableger mit diesem Projekt die technischen Möglichkeiten der Apple Vision Pro in den Vordergrund rücken und macht sich so zu einem sicherlich auch von Apple gern gesehenen Werbeträger für die Brille.

Für Privatnutzer zu teuer

Die Apple Vision Pro ist seit Juli in Deutschland erhältlich, aber für den Einsatz im privaten Umfeld schlicht und einfach zu teuer. Wer die Apple-Brille hierzulande haben will, muss mindestens 3.999 Euro investieren. Zu diesem Preis wird die kleinste Variante mit 256 GB Speicherplatz angeboten.

Brillenträger müssen dann noch Zusatzkosten zwischen 115 und 169 Euro für angepasste Linsen einkalkulieren und wenn man die Brille mit auf Reisen nehmen will, tut man vermutlich auch gut daran, weitere 219 Euro für das passende Aufbewahrungscase auszugeben.