Marantz Horizon: Netzwerk-Lautsprecher mit AirPlay-Unterstützung

Marantz hat sich in der Vergangenheit vor allem als Anbieter hochwertiger Audioverstärker einen Namen gemacht. Zwischenzeitlich hat der vor 70 Jahren in den USA gegründete Anbieter mehrfach seinen Besitzer gewechselt, der Name gilt aber weiterhin als Synonym für hochwertige Audioprodukte. Jetzt hat das Unternehmen sein Produktangebot um die drahtlosen Lautsprecher Marantz Horizon erweitert.

Um das neue Angebot richtig zu kategorisieren, fangen wir am besten mit den offiziellen Preisempfehlungen an. Marantz bietet zwei verschiedene Horizon-Modelle an, für die Standardvariante Marantz Horizon muss man 3.800 Euro berappen und für das Flaggschiff-Modell Marantz Grand Horizon werden 6.000 Euro fällig. Optional kann man dann noch zum Preis von 750 Euro einen Dreibeinständer als Zubehör erwerben.

Hersteller wirbt mit „außerordentlicher Qualtität“

Diese happigen Preise will Marantz mit der außerordentlichen Qualität der neuen Lautsprecher rechtfertigen, der sich durch Substanz, Nuancenreichtum und Authentizität auszeichnet und von den Produkten anderer Hersteller abhebt.

In der Standardausführung des Horizon verrichten zwei 1“-Hochtöner, drei 2“-Mitteltöner und ein Basslautsprecher mit 6,5“ Durchmesser ihren Dienst. Im Modell Grand Horizon sorgen drei 1“-Hochtöner, vier 3“-Mitteltöner und ein Basslautsprecher im 8“-Format für eine entsprechend höhere Audioleistung.

AirPlay statt Apple Music

Als Netzwerklautsprecher sollen die neuen Marantz-Geräte maximale Flexibilität bieten. So werden die Musikdienste Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, TIDAL, iHeartRadio, Deezer, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, Play, Pandora und SoundCloud unterstützt. Die Bedienung erfolgt über die bereits von Denon-Lautsprechern bekannte HEOS App.

Apple Music fehlt in dieser Liste, aber es ist immerhin möglich, Audioinhalte über AirPlay 2 an die Lautsprecher zu schicken. Ergänzend wird auch Spotify Connect unterstützt.

Dank der Kompatibilität mit eARC und ARC lassen sich die Horizon-Lautsprecher auch als Alternative zu einer Soundbar verwenden. Bei der Audiowiedergabe werden auch Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DSD Dolby Digital+ und Dolby Digital unterstützt.