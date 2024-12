Mähroboter von Eufy: Anker kündigt Einstieg in den Markt an

Die Anker-Marke Eufy, bislang vor allem als Anbieter von Saugrobotern, Sicherheitskameras und weiteren smarten Haushaltsprodukteen bekannt, plant ab Frühjahr 2025 die Markteinführung eines eigenen Mähroboters. Entsprechende Gerüchte bestätigte das Unternehmens heute gegenüber ifun.de und hat nun auch einen ersten Teaser auf der firmeneigenen Webseite veröffentlicht.

Technik-Partner: Der TerraMow S1200 Mähroboter

Mit Technik von TerraMow

Laut Angaben des Unternehmens soll der neue Mähroboter über ein fortschrittliches Kamera-Navigationssystem sowie eine benutzerfreundliche App-Steuerung verfügen. Ein Teil der verwendeten Technologie stamme dabei von der Firma TerraMow. Konkrete Details zu den technischen Spezifikationen oder zu den geplanten Preisen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Eufy bewirbt den Mähroboter mit einer vollautomatisierten Einrichtung, die ohne manuelle Installationen wie vergrabene Begrenzungsdrähte auskommt. Das Gerät nutze fortschrittliche KI und leistungsstarke Algorithmen, um Umgebungen in Echtzeit zu analysieren, Hindernisse präzise zu umgehen und optimale Mähpfade zu berechnen. Zudem soll der Roboter individuell auf verschiedene Gärten zugeschnittene Pflege bieten, indem er sich an unterschiedliche Gelände anpasst und selbst komplexe Rasenflächen intelligent kartiert. Für Haushalte mit mehreren Rasenflächen verspricht Eufy eine einfache Verwaltung durch Multi-Area-Unterstützung, die eine vollständig freihändige Pflege ermöglichen soll.

Konkrete Details erst im Frühjahr

Der Mähroboter soll erstmals auf der Elektronikmesse CES 2025 im Rahmen des Pepcom-Showcases am 6. Januar einem Fachpublikum präsentiert werden. Für den deutschsprachigen Raum ist eine Kommunikationsoffensive rund um den Mobile World Congress (MWC) Anfang März 2025 in Barcelona vorgesehen. Interessierte Nutzerinnen und Nutzer in der D-A-CH-Region müssen sich damit also noch bis zum Frühjahr 2025 gedulden, ehe weitere Details bekanntgegeben werden.

Eufys Schritt darf als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Automatisierungslösungen im Bereich der Gartenpflege bewertet werden. Auch EcoFlow, Seqway und Ecovacs haben sich in den zurückliegenden Jahre auf diesen Bereich konzentriert und rücken Gartenschwergewichten wie Gardena damit zusehends auf die Pelle. Unser Favorit derzeit: Der Navimow i105e.