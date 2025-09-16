macOS Tahoe: An diese Optik müssen wir uns gewöhnen

Nach einem Tag mit macOS Tahoe trudelt hier vermehrt ein erstes Feedback von Alltagsnutzern ein. Insbesondere das Design des neuen Betriebssystems wird kontrovers diskutiert. Während nicht wenige Mac-Besitzer die neuen Formen und Farben als positiv und erfrischend bezeichnen, hagelt es zum Teil harsche Kritik insbesondere aus den Reihen langjähriger Mac-Nutzer. Apples neues Gestaltungskonzept wird beispielsweise mit einem lieblos erstellten Grafiküberzug verglichen, wie man sie aus der Shareware-Szene oder alten Windows-Zeiten kennt.

Unabhängig von Geschmacksfragen lässt sich die konkrete Umsetzung der Ideen von Apples Design-Team in vielen Fällen hinterfragen. Beispielsweise empfinden auch wir die stark abgerundeten Programm- und Finderfenster störend. Nicht nur, weil dadurch der Platz für die Inhalte unnötig limitiert wird, auch der in den Ecken freigewordene Blick auf dahinterliegende Objekte kann irritieren.

Auch in den Finder-Fenstern selbst wird unnötig Platz eingeschränkt. Die stark abgerundeten Ecken der einzelnen Bedienelemente verringern deren Fläche deutlich, während die darin abgebildeten Symbole für rechteckige Tasten konzipiert scheinen. In der Folge wirkt der Abstand zwischen Symbol und dem Rand der Bedienelemente oft zu gering.

Mail-Suche funktioniert deutlich besser

Es gibt jedoch auch positive Aspekte: Mit macOS 26 Tahoe hat Apple – so zumindest unser erster Eindruck – endlich die Suchfunktion seiner Mail-Anwendung optimiert. Angekündigt wurden Verbesserungen für Apple Mail ja schon über die vergangenen Jahre hinweg. Nach dem Update auf macOS Tahoe scheint die Suche in der Mail-App nun jedoch spürbar besser zu funktionieren.

Insbesondere die ganz oben in der Ergebnisliste einer Suche in Mail angezeigten „Toptreffer“ stechen hier positiv hervor. Während die Mail-App noch unter macOS Sequoia hier teils völlig irrelevante und Jahre alte E-Mails nach oben befördert hat, sind bei unseren bisherigen Tests an dieser Stelle stets aktuelle E-Mails angezeigt worden, die diese Bezeichnung auch verdient haben.