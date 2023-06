macOS Sonoma: Gamer können Mausbeschleunigung deaktivieren

Apple hat nun offenbar zumindest in der aktuellen Beta-Version von macOS Sonoma einen entsprechenden Schalter integriert und stellt es dem Mac-Nutzer frei, ob er von der Komfortfunktion Gebrauch machen will stattdessen neutrale und gezielt beeinflussbare Bewegungsabläufe der Maus zulässt.

Apple hat diese Funktion von Haus aus und dazu noch sehr gut integriert, was normalerweise dafür sorgt, dass Mac-Nutzer kaum die Notwendigkeit sehen, daran etwas zu ändern. Es sei denn, sie wollen extrem präzise arbeiten oder spielen. Hier war bislang die einzige Option, die Funktion mithilfe eines Terminalbefehls oder eines speziellen Programms zu deaktivieren. Zwar hat bislang nämlich ein entsprechender Schalter gefehlt, in den Tiefen des Betriebssystems war eine entsprechende Option jedoch längst vorhanden. Etwas anwenderfreundlicher präsentiert sich diese Einstellung, wenn man das Maus-Tool Linear Mouse verwendet.

Unter dem Begriff Mausbeschleunigung versteht man die Tatsache, dass sich der Mauszeiger auf dem Bildschirm abhängig von der Geschwindigkeit, mit der man mit der Maus über den Schreibtisch fährt fortbewegt. Bei einer schnelleren Bewegung legt der Mauszeiger eine größere Strecke auf dem Bildschirm zurück, als wenn die Maus nur langsam den gleichen Weg entlang geschoben wird. Wenn man so will, erkennt das Betriebssystem, ob man die Maus aktuell zum gezielten Ansteuern bestimmter Objekte nutzt, oder den Zeiger nur schnell ein einen anderen Bereich des Bildschirms bringen will.

Gute Nachrichten (vor allem) für Gamer: Mit macOS Sonoma wird sich die in das Apple-Betriebssystem integrierte Mausbeschleunigung einfach deaktivieren lassen. Diese von vielen Mac-Nutzern gar nicht bewusst wahrgenommene und an sich auch sehr gute implementierte Funktion beißt sich zum Teil mit der Arbeitsweise einiger Nutzer und kann sich besonders beim Spielen als störend erweisen.

