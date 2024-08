macOS Sequioa bringt neue Hintergrundbilder für FaceTime-Chats

Mit macOS Sequoia stehen neue Videoeffekte für FaceTime-Anrufe zur Verfügung. Apple hat das während eines FaceTime-Telefonats über die Menüleiste erreichbare Kameramenü um eine Auswahl von Hintergrundbildern erweitert.

Ab Werk stehen neben verschiedenen einfarbigen Hintergrundbildern auch neun Fotos zur Verfügung, die unter anderem Impressionen aus der Firmenzentrale von Apple zeigen.

Wenn euch die von Apple mitgelieferten Bilder nicht gefallen, könnt ihr auch eigene Fotos hinzufügen und für die wiederkehrende Verwendung in einer kleinen Galerie speichern. macOS erlaubt hier den direkten Zugriff auf die Fotos-App oder das Auswählen von bestimmten Dateien auf dem Computer.

Kameraeinstellungen in der Menüleiste

Die Möglichkeit, sein Erscheinungsbild während FaceTime-Anrufen mithilfe von Videoeffekten aufzupolieren, ist etwas unscheinbar in FaceTime integriert und wird dementsprechend gerne übersehen. Um die verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen, müsst ihr die während eines Videotelefonats in Form eines grünen Kamerasymbols in der Menüleiste angezeigte Kamerasteuerung öffnen.

Unter macOS Sonoma hat man hier die Wahl zwischen den Menüpunkten „Folgemodus“, „Porträt“, „Studiolicht“ und „Reaktionen“, wobei die Option „Folgemodus“ nur angezeigt ist, wenn die verwendete Kamera diese Funktion auch unterstützt.

Mit macOS Sequoia findet sich hier dann der zusätzliche Menüpunkt „Hintergrund“, über den man die oben beschriebenen Möglichkeiten zur Anzeige von einfarbigen Hintergrundbildern und Fotos findet.

Handgesten erzeugen animierte Symbole

Der Auswahlpunkt „Reaktionen“ dürfte inzwischen auch wieder bei einigen Apple-Nutzern in Vergessenheit geraten sein. Mit macOS Sonoma hat Apple hier die Möglichkeit eingeführt, mithilfe von bestimmten Handgesten, die dann von der FaceTime-Kamera erkannt werden, visuelle Effekte auf dem Apple-Gerät des Empfängers anzuzeigen.