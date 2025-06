macOS 26: 17 neue Funktionen für Apples Desktop-Betriebssystem

Nach unserem Blick auf die von Apple dokumentierten Neuerungen von iPadOS 26 lohnt nun auch ein vertiefter Blick auf macOS Tahoe. Die nächste Version von Apples Desktop-Betriebssystem. Bereits zur WWDC-Keynote haben wir die wichtigsten Eckpunkte vorgestellt: die modernisierte Benutzeroberfläche, neue Continuity-Funktionen und deutlich erweiterte Möglichkeiten für Automatisierungen. Doch wie bei iPadOS blieb auch hier aus Zeitgründen einiges außen vor.

Das neue Kontrollzentrum von macOS 26

Auf der inzwischen freigeschalteten Sonderseite zu macOS 26 geht Apple nun deutlich stärker ins Detail und listet zahlreiche kleinere Verbesserungen, optische Verfeinerungen und funktionale Erweiterungen auf, die es nicht alle auch in die Keynote geschafft haben.

Einige davon sind subtil, andere dürften den Alltag am Mac spürbar verändern. Merkwürdig bleibt: In diesem Jahr fehlt Apples macOS-Übersicht die Detaillierte Feature-Auflistung, die die Vorschauseiten im vergangenen Jahr so attraktiv machten.

Liquid Glass Design : Das neue Erscheinungsbild bringt transparente Menüleisten, überarbeitete Icons und dynamische Effekte, die Inhalte stärker betonen und den Mac moderner wirken lassen.

: Das neue Erscheinungsbild bringt transparente Menüleisten, überarbeitete Icons und dynamische Effekte, die Inhalte stärker betonen und den Mac moderner wirken lassen. Personalisierte Menü- und Kontrollzentren: Nutzer können Bedienelemente – auch von Drittanbietern – individuell anpassen und die Oberfläche stärker auf die eigenen Arbeitsweisen zuschneiden.

Neue Telefon-App für den Mac : macOS bekommt eine eigene Telefon-App. Nutzer können Anrufe tätigen und empfangen, Kontakte verwalten und Voicemails abhören – inklusive Anrufscreening.

: macOS bekommt eine eigene Telefon-App. Nutzer können Anrufe tätigen und empfangen, Kontakte verwalten und Voicemails abhören – inklusive Anrufscreening. Live-Aktivitäten in der Menüleiste : Der Mac zeigt laufende Aktivitäten wie Lieferungen oder Warteschleifen direkt in der Menüleiste. Ein Klick startet die zugehörige App (außerhalb Europas) via iPhone-Mirroring.

: Der Mac zeigt laufende Aktivitäten wie Lieferungen oder Warteschleifen direkt in der Menüleiste. Ein Klick startet die zugehörige App (außerhalb Europas) via iPhone-Mirroring. Spotlight mit neuen Funktionen: Die Suche wurde umfassend erweitert. Sie erlaubt jetzt nicht nur App-Starts, sondern auch Systemaktionen, Nachrichtenversand und intelligente Dateivorschläge.

QuickKeys in Spotlight : Neue Tastenkürzel erleichtern den Zugriff auf häufige Aktionen. Die Bedienung wird schneller und direkter, ganz ohne Maus oder Trackpad.

: Neue Tastenkürzel erleichtern den Zugriff auf häufige Aktionen. Die Bedienung wird schneller und direkter, ganz ohne Maus oder Trackpad. Erweiterte Kurzbefehle : Automationen lassen sich zeitgesteuert oder bei bestimmten Systemereignissen ausführen. Apple Intelligence ergänzt diese mit kontextbasierten Aktionen.

: Automationen lassen sich zeitgesteuert oder bei bestimmten Systemereignissen ausführen. Apple Intelligence ergänzt diese mit kontextbasierten Aktionen. Live Übersetzungen am Mac : Nachrichten, Anrufe und FaceTime-Gespräche können automatisch übersetzt werden, direkt am Mac und synchron mit anderen Geräten.

: Nachrichten, Anrufe und FaceTime-Gespräche können automatisch übersetzt werden, direkt am Mac und synchron mit anderen Geräten. Neue Ausdrucksmöglichkeiten mit Genmoji : Nutzer können Bilder aus Emojis und Textbeschreibungen generieren.

: Nutzer können Bilder aus Emojis und Textbeschreibungen generieren. Gaming-Zentrale auf dem Mac: Mit der neuen Spiele-App behalten Nutzer den Überblick über ihre installierten Titel und erhalten Zugriff auf ein Overlay für Chats und Einstellungen im Spiel.

Journal nun auch auf dem Mac : Die Tagebuch-App ermöglicht Einträge mit Text, Bildern, Videos und Ortsdaten. Beiträge lassen sich in Themen gliedern und später gezielt durchsuchen.

: Die Tagebuch-App ermöglicht Einträge mit Text, Bildern, Videos und Ortsdaten. Beiträge lassen sich in Themen gliedern und später gezielt durchsuchen. Fotos-App mit angehefteten Sammlungen : Favorisierte Alben lassen sich anpinnen. Die Darstellung kann angepasst werden, um schneller zwischen Sammlungen zu wechseln.

: Favorisierte Alben lassen sich anpinnen. Die Darstellung kann angepasst werden, um schneller zwischen Sammlungen zu wechseln. FaceTime mit Kontaktpostern: Persönlich gestaltete Anruferbilder erscheinen nun auch auf dem Mac. Die Ansicht ist an das größere Display angepasst und klar strukturiert.