MacBook Pro: „Space Schwarz“ als neue Exklusivfarbe für Top-Modelle

Mit den von nächster Woche an erhältlichen neuen Modellen des MacBook Pro führt Apple auch eine neue Gehäusefarbe ein. „Space Schwarz“ ersetzt „Space Grau“ als Alternative zu „Silber“, aber nur bei den teureren und leistungsfähigeren Varianten der neuen Notebooks.

War da nicht schon mal was? Richtig. Apple hat die Farbe Schwarz bereits in der Vergangenheit als Kennzeichnung dafür verwendet, dass sich der Käufer ein besonders gut ausgestattetes MacBook entschieden hat. Im Jahr 2006 gab es das ansonsten in ein weißes Kunststoffgehäuse verpackte MacBook mit 13 Zoll Bildschirmgröße auch als „High-End-Variante“ ganz in Schwarz. Diese unter der Modellnummer MA472LL/A geführte Version hat sich von der ebenfalls schon mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestatteten mittleren Version des damaligen MacBook aber lediglich durch eine größere Festplatte unterschieden und kam mit 80 statt 60 Gigabyte Speicher an Bord.

Anders als vor 17 Jahren bietet Apple mit seinen neuen „Space Schwarz“-Notebooks aber auch kein tiefschwarzes Gehäuse an. Bereits die Bilder auf der Apple-Webseite machen deutlich, dass es sich hier zwar um ein deutlich dunkleres, aber längst nicht schwarzes Gehäuse handelt. Oben seht ihr die drei Apple-Farben „Silber“, „Space Grau“ und „Space Schwarz“ im Vergleich und im Video unten könnt ihr bei Minute 3:25 einen ersten kurzen Hands-on-Eindruck der neuen Gehäusefarbe sehen.

Apple plant wohl schon seit geraumer Zeit, ein dunkleres Aluminium-Finish für seine Notebooks anzubieten. Bereits 2020 wurde ein entsprechender Patentantrag öffentlich. Eine besondere Eloxal-Beschichtung soll dabei vermeiden, dass die dunkle Oberfläche durch Fingerabdrücke verschandelt wird. Apple wäre nicht Apple, wenn es die dem zugrundeliegende Technologie nicht als „revolutionäres chemisches Verfahren“ bewerben würde.

Bei den neuen MacBook-Pro-Modellen von Apple teilen sich die Farboptionen so auf, dass man bei den günstigeren, mit einem Standard-M3-Prozessor ausgestatteten Modellen zwischen „Space Grau“ und „Silber“ wählen kann. Wer sich für die leistungsfähigeren, aber euch teureren Prozessoren vom Typ M3 Pro und M2 Max entscheidet, kann dies durch die Gehäusefarbe „Space Schwarz“ zum Ausdruck bringen.