Mac-Gaming: CrossOver 23 und ELEX II erschienen

Zudem bringt das Update den Support für „geometry shaders“ und das so genannte „transform feedback“ auf macOS. Damit sollten sich nun auch Spiele wie Astroneer, MechWarrior 5: Mercenaries, Octopath Traveler, Risk of Rain 2, Street Fighter V und Tekken 7 problemlos spielen lassen. CrossOver für Mac kostet 74 Euro.

Zum einen hat der in Wien ansässige Spiele-Publisher THQ Nordic sein Computer-Rollenspiel ELEX II in einer Ausgabe für macOS veröffentlicht, zum anderen steht die Laufzeitumgebung CrossOver, mit deren Hilfe sich Windows-Spiele auf dem Mac ausführen lassen, in Version 23 zum Download bereit.

