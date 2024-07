LG verleibt sich die Smarthome-Lösung Homey ein

LG hat die Mehrheit an Athom übernommen, dem niederländischen Anbieter der Smarthome-Plattform Homey. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, ist LG fortan zu 80 Prozent an Athom beteiligt. Die Gründer von Athom bleiben aber ebenso wie die Belegschaft des Homey-Anbieters weiterhin an Bord.

LG und die Homey-Macher setzen offenbar verstärkt auf zukünftige Synergie-Effekte. Die Homey-Plattform steht damit künftig für einen wesentlich größeren Kundenkreis zur Verfügung und LG will seine Smarthome-Aktivitäten weiter ausbauen und plant, neben der Einbindung bestehender Geräte auch erweiterte Homey-Integrationen für neue Produkte zu realisieren.

LG will Position am Markt ausbauen

Mit dem Einstieg bei Homey stärkt LG nicht nur seine Position auf dem Smarthome-Markt, sondern sichert sich zudem den Zugriff auf die von den Homey-Machern über die vergangenen zehn Jahre hinweg aufgebauten Technologien. Der Konzern hofft, darauf basierend künftig eine führende Rolle im Bereich von Smarthome-Lösungen einzunehmen.

Ein naheliegender erster Schritt wäre die vollständige Integration der LG-ThinQ-Geräte in Homey. Zudem wollen die beiden Firmen ihr Engagement in Bereichen wie Energiemanagement vorantreiben und auch die WebOS-Fernseher von LG tiefer in heimische Smarthome-Systeme einbinden.

Homey setzt auf Kommunikationsfreudigkeit

Mit der Homey Bridge bietet Athom seit dem vergangenen Jahr eine Smarthome-Zentrale an, die sich durch besonders vielseitige Verbindungsmöglichkeiten auszeichnet und über WLAN, Bluetooth, 433 MHz, Zigbee, Z-Wave und Infrarot kommunizieren kann. Auf dieser technischen Basis wurden bereits beim Verkaufsstart des Geräts mehr als 50.000 Geräte von rund 1.000 Herstellern unterstützt.

Auf Softwareseite kommt hier das Smarthome-Betriebssytem von Homey zum Einsatz, das sich in einer einfachen Version kostenlos nutzen lässt und ohne Leistungsbeschränkungen entweder 2,99 Euro im Monat oder als Einmalkauf 399 Euro kostet.