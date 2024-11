Ländersperren umgehen: NordVPN zum Aktionspreis

Der VPN-Anbieter NordVPN gehört zu jenen Abo-Diensten, bei denen man nach Möglichkeit nicht zu den regulären Preisen zugreifen sollte. Gefühlt jagt hier ein Sonderangebot das andere, und so ist jetzt die diesjährige Black-Friday-Aktion von NordVPN angelaufen.

Statt der offiziell genannten 11,59 Euro pro Monat kann man sich das Basisangebot von NordVPN momentan zwei Jahre lang für auf die einzelnen Monate gerechnet, für monatlich umgerechnet 3,59 Euro sichern. Der Betrag von 96,93 Euro wird allerdings vorab als Einzelzahlung fällig, als kleines Dankeschön gibt es dazu nochmal drei Monate obendrauf.

Falls ihr bei diesem Angebot zuschlagt, achtet darauf, dass ihr die rechtzeitige Kündigung nicht versemmelt. Das Abo verlängert sich nämlich nach Ablauf der zwei Jahre automatisch zum regulären Preis, sofern man nicht zuvor gekündigt hat.

NordVPN verspricht zwar, seine Kunden im Voraus auf eine bevorstehende Verlängerung hinzuweisen, aber ein Eintrag im Kalender oder die direkte Kündigung im Voraus kann nicht schaden, so eine Benachrichtigung per E-Mail ist schnell übersehen.

Vor allem Zugriff auf per Ländersperre blockierte Inhalte gefragt

Nach dem Sinn und Zweck eines VPN-Dienstes gefragt, scheiden sich gewöhnlich die Geister. Von den Herstellern wird das Ganze vor allem als zusätzliche Sicherheitsfunktion angepriesen, da man darüber seine wahre Identität verschleiern kann. Das darf man jedoch nicht mit einer Garantie auf Anonymität verwechseln, denn die Rückverfolgung von Internetnutzern, die ein VPN-Netz zwischenschalten, ist zwar sehr aufwändig, aber nicht unmöglich.

Viele Nutzer erfreuen sich hier vor allem an der Möglichkeit, Ländersperren zu umgehen. Bei NordVPN kann man beispielsweise aus einem Pool von mehr als 6.800 Servern in über 60 verschiedenen Ländern wählen. Ist der Dienst aktiviert, so wird der Aufruf von Webseiten und Onlinediensten über den ausgewählten Server umgeleitet. Für den Anbieter des abgerufenen Diensts sieht es so aus, als käme der Aufruf aus dem Land, in dem der gewählte Server steht.

Das funktioniert bei vielen Angeboten, jedoch nicht bei allen. Beispielsweise haben legale ausländische Anbieter von Bundesliga-Streams in der Regel Mechanismen implementiert, die VPN-Verbindungen erkennen und blockieren.