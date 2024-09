(Kinder-)Kopfhörer-Tipp: Sound Blaster JAM mit seltenem Preisnachlass

Nach längeren Lieferschwierigkeiten ist der Bluetooth-Kopfhörer Sound Blaster JAM V2 von Creative mittlerweile nicht nur wieder auf amazon.de verfügbar. Das leichte Over-Ear-Modell wird derzeit auch mit einem seltenen Preisnachlass in Höhe von fast 30 Prozent angeboten.

Creative Sound Blaster Jam

Statt der ursprünglich geforderten 50 Euro ist der Kopfhörer damit nun für unter 30 Euro erhältlich. Wir haben das bequeme Over-Ear-Modell bereits seit mehreren Jahren im Einsatz – als Ergänzung zu Apples AirPods Pro – und sind weiterhin von dem leichten Kopfhörer überzeugt.

Optisch besitzt der Sound Blaster Jam so gut wie keine Unterschiede zum Vorgänger, allerdings wurde technisch aufgerüstet: Der Sound Blaster JAM V2 kommt jetzt mit einem USB-C-Anschluss und unterstützt Bluetooth 5.0, wodurch der ältere Micro-USB-Port und der veraltete Bluetooth 4.1-Standard ersetzt wurden.

Der Klang ist ausgeglichen, klar und neutral. Dank der integrierten Mikrofone sind auch Telefongespräche problemlos möglich (zwei Mikrofone kümmern sich um eine verbesserte Rauschunterdrückung), während praktische Tasten am Kopfhörer eine einfache Lautstärkeregelung erlauben. Zudem lässt sich das Headset bei Bedarf auch per USB-C-Kabel am Rechner nutzen.

Hervorragend auch für Kinder

Mit einem Gewicht von nur 84 Gramm ist das aktuelle Modell auch ein Tipp für kleinere Köpfe und die Nutzung durch Kinder: Der Kopfhörer verzichtet auf die Lautstärkebegrenzung, die bei vielen Kinderkopfhörern zwar gut gemeint ist, bei leisen Hörbüchern auf langen Autofahrten aber oft ihr Ziel verfehlt. Das schmale Profil der Kopfhörer erlaubt zudem die recht problemlose Nutzung in Kindersitzen, die den Kopf umfassen.

Die Akkulaufzeit hat sich im Vergleich zur Vorgängerversion ebenfalls gesteigert und bietet nun bis zu 22 Stunden ununterbrochener Nutzung. Für den aktuellen Preis von 28,99 Euro bietet der Sound Blaster JAM V2 eine solide Ergänzung zu Apples AirPods, die wir aus eigener Erfahrung empfehlen können.