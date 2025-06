Jetzt mit Hörbüchern: Amazon Music Unlimited integriert Audible

Amazon erweitert seinen Musik-Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited um eine neue Funktion: Ab sofort können Abonnenten mit Einzel- oder Familienmitgliedschaften auch Hörbücher aus dem Audible-Katalog streamen.

Der Zugang umfasst über 900.000 Titel, darunter Bestseller, Klassiker und exklusive Inhalte. Damit bündelt Amazon in seiner Musik-App nun Musik, Podcasts und Hörbücher in einem Dienst und reagiert auf die jüngsten Hörbuch-Offerten von Spotify. Auch die Schweden bieten ihren Premium-Nutzern inzwischen monatliche Hörbuch-Kontingente an. Die neue Amazon-Funktion ist Teil des bestehenden Abos und ohne Zusatzkosten verfügbar.

Ein Hörbuch pro Monat

Pro Monat können Abonnenten jeweils ein Hörbuch aus dem Audible-Katalog auswählen und unbegrenzt streamen. Die Auswahl eines Titels erfolgt direkt über die Amazon Music App. Ein Wechsel zu einem anderen Hörbuch ist erst im Folgemonat möglich. Die monatliche Auswahl ist dabei weder ein Kauf noch übertragbar oder rückerstattbar – hier geht es lediglich um den Streaming-Zugriff.

Das neue Hörbuchangebot steht allen Nutzerinnen und Nutzern einer Einzelmitgliedschaft sowie den Hauptkontoinhaberinnen und -inhabern einer Familienmitgliedschaft zur Verfügung. Nicht enthalten ist die Funktion hingegen in anderen Varianten wie dem Studenten- oder dem Echo-Tarif. Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Music Unlimited.

Gratis-Test zum Einsteig

Für den Einstieg bietet Amazon aktuell eine dreimonatige Gratisphase an. Anschließend wird der reguläre Beitrag in Höhe von 10,99 Euro pro Monat fällig. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden, unter anderem direkt über die Einstellungen im Nutzerkonto.

Amazon Music Unlimited: 3 Monate kostenlos nutzen

Auch Audible bietet bis zum 31. Juli 2025 eine Sonderaktion, bei der sowohl Neukunden als auch Rückkehrer, die in den letzten drei Monaten kein Abo hatten, drei Hörbuchmonate für jeweils 0,99 Euro erhalten. Interessant für alle die Amazon Music Unlimited nicht nutzen.

Audible: Drei beliebige Hörbücher für 3 Euro

In dieser Zeit lässt sich pro Monat ein Hörbuch dauerhaft sichern, unabhängig davon, ob das Abo später weitergeführt wird. Die Mitgliedschaft kann jederzeit beendet oder pausiert werden und geht nach Ablauf der Aktion automatisch in ein reguläres Abo für 9,95 Euro pro Monat über – sofern nicht zuvor gekündigt wird.