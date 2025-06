iPadOS 26 bringt neue Fensterverwaltung und erweiterte Dateifunktionen

Mit iPadOS 26 führt Apple ein überarbeitetes Fenstermanagement ein, das die parallele Nutzung mehrerer Apps auf dem iPad deutlich flexibler gestaltet. Apps öffnen zunächst wie gewohnt im Vollbild, lassen sich aber nun über ein neues Ziehsymbol in der Ecke dynamisch in der Größe anpassen. Bereits veränderte Fenstergrößen bleiben beim erneuten Öffnen erhalten.

Neu ist auch die Möglichkeit, Fenster über eine Kachelansicht automatisch an Bildschirmränder zu heften oder mehrere Fenster nebeneinander zu platzieren – etwa in Viertelaufteilung. Ein Exposé-Modus ermöglicht den Überblick über alle geöffneten Fenster, während ein einfacher Wisch die Ansicht auf eine einzelne App reduziert. Unterstützt wird die Steuerung durch ein präziseres Trackpad-Pointer-System sowie eine permanente Menüleiste am oberen Bildschirmrand, die den Zugriff auf App-Funktionen vereinfacht.

Mehr Kontrolle über Dateien und Medien

Die Dateien-App erhält umfangreiche Verbesserungen: Ein aktualisierter Listenmodus zeigt mehr Details, Ordner lassen sich wie auf dem Mac farblich und symbolisch anpassen. Dateien können gezielt mit bestimmten Apps geöffnet werden, inklusive der Möglichkeit, Standard-Apps festzulegen. Außerdem lassen sich Ordner nun direkt im Dock ablegen und dort unabhängig von der gerade genutzten App öffnen und nutzen.

Mit „Vorschau“ kommt eine aus macOS bekannte App auf das iPad, um PDFs zu bearbeiten und zu kommentieren. Die App unterstützt auch Bildbearbeitung und bietet verschiedene Exportformate.

Audio- und Video-Funktionen für Kreative

iPadOS 26 erleichtert zudem die Medienproduktion. Nutzer können gezielt das gewünschte Mikrofon für einzelne Apps auswählen – auch im Webbrowser. Die neue Funktion zur Sprachisolierung verbessert Tonaufnahmen, indem Umgebungsgeräusche herausgefiltert werden. AirPods lassen sich nun für hochwertige Tonaufnahmen nutzen und können Videoaufnahmen per Druck starten oder stoppen.

Mit der Funktion „Local Capture“ lassen sich Audio- und Videoaufnahmen lokaler Gesprächsteilnehmer direkt auf dem iPad speichern. Dies eignet sich insbesondere für Podcaster, die über Videoanrufe aufnehmen, und verbessert die Qualität der Einzelspuren erheblich.