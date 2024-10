iPad mini 2024: Zum Verkaufsstart bereits mit Preisnachlass

Das in der vergangenen Woche vorgestellte neue iPad mini ist jetzt erhältlich. Vorbesteller dürfen damit rechnen, dass sie das Apple-Tablet heute bereits geliefert bekommen. Wer sich kurzfristig entscheidet, kann das neue iPad mini nicht nur zur kurzfristigen Lieferung bei Apple bestellen, sondern auch in einem der deutschen Apple-Ladengeschäfte zur Abholung reservieren. Ebenso sollte das Tablet jetzt in den 16 deutschen Apple Stores auch zum Ausprobieren verfügbar sein.

Zeitgleich mit der Verfügbarkeit im Apple Store lässt sich das neue Tablet auch bei den Vertriebspartnern von Apple bestellen. Während sich Anbieter wie MediaMarkt oder Galaxus noch an die offizielle Preisempfehlung halten, gibt es das neue iPad mini bei Amazon bereits mit Rabatt. Dieser fällt zum Produktstart allerdings noch sehr verhalten aus.

In der günstigeren WLAN-Version und mit der Basisausstattung von 128 GB Speicher bezahlt man für das iPad mini 2024 bei Amazon 590 Euro statt 599 Euro. Das Modell WiFi – Cellular wird bei Amazon ab 760 Euro und damit ebenfalls 9 Euro unter dem Apple-Preis angeboten.

Aufpassen: GPS nur mit dem Cellular-Modell

Wenn wir von den unterschiedlichen Varianten iPad mini Wi-Fi und iPad mini Wi-Fi + Cellular sprechen, wollten wir gleich nochmal daran erinnern, dass weiterhin nur die Cellular-Modelle der iPads über einen integrierten GPS-Empfänger verfügen. Das hat sich auch bei den neusten Geräten in dieser Kategorie nicht geändert.

Wer also das iPad mini auch zur Navigation verwenden will, kommt an der teureren Cellular-Variante nicht vorbei. Die GPS-Funktion steht hier unabhängig davon zur Verfügung, ob man das Gerät mit einem Mobilfunkvertrag benutzt oder nicht.

Und noch eine Info, die an vielen Nutzern vorbeigegangen ist. Die mit LTE- und 5G-Netzen kompatible Cellular-Version iPad mini verfügt in der aktuellen Version auch über keine Schublade für die SIM-Karte mehr. Das Gerät lässt sich ausschließlich mit einer eSIM nutzen. Deren Bereitstellung sollte heutzutage jedoch bei keinem Anbieter mehr ein Problem sein.