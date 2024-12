Insta360 Connect: Neue KI-Videobar für hybride Meetings

Das für seine Action- und 360°-Kameras bekannte Unternehmen Insta360 hat mit der „Insta360 Connect“ eine neue Videobar vorgestellt, die laut Hersteller besonders für hybride Meetings in kleinen bis mittelgroßen Besprechungsräumen geeignet ist.

Die Videobar verfügt über zwei 4K-Kameras, ein Mikrofon-Array aus 14 omnidirektionalen Mikrofonen und KI-basierte Bild- und Tonverarbeitung. Die Insta360 Connect ist ab sofort für 2.399 Euro erhältlich.

Zwei 4K-Kameras und 14 Mikros

Die Hardware setzt auf eine Kombination aus Weitwinkel- und Teleobjektivkamera. Ein integrierter Gimbal soll für flüssige Bewegungen sorgen, während die KI-Algorithmen sowohl Gruppenaufnahmen als auch Nahaufnahmen in 4K-Auflösung optimiert. Die zusätzliche KI-Funktion, „Auflösung+“, verbessert laut Hersteller die Bildqualität, indem sprechende Personen in höherer Auflösung dargestellt werden.

Für die Tonaufnahme nutzt die „Connect“ 14 Mikrofone und einen sogenannten 3A-Audioalgorithmus. Stimmen sollen präzise erkannt und Hintergrundgeräusche sowie Echo unterdrückt werden, wodurch eine klare Sprachübertragung bis zu einer Entfernung von zehn Metern möglich sei. Die Technologie passe sich in Echtzeit an die akustische Umgebung an, um Störgeräusche weiter zu minimieren.

In Sachen Benutzerfreundlichkeit bietet das Gerät automatisches „KI-Framing“, das sicherstellen soll, dass alle Teilnehmenden im Sichtfeld bleiben. Ein „Galerie-Modus“ präsentiert einzelne Personen in individuellen Fenstern. Darüber hinaus verfolgt die Videobar sprechende Personen mithilfe von Schallortung sowie Stimm-, Gesichts- und Körpererkennung und zoomt gezielt auf sie.

Neben der Standardausstattung mit Tischhalterung bietet Insta360 optionales Zubehör wie Wand- und TV-Halterungen an. Diese sollen flexible Installationen in verschiedenen Raumgrößen ermöglichen.

Die Insta360 Connect kostet 2.399 Euro und ist ab sofort im offiziellen Insta360 Store und bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Die technischen Eckdaten im Überblick