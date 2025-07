Insta360 beim Prime Day: Action-Cams, Webcams und Gimbals reduziert

Zum laufenden Prime Day bietet der auf Kameratechnik spezialisierte Hersteller Insta360 eine Vielzahl seiner aktuellen Geräte mit Preisnachlass an. Die Aktion umfasst sowohl klassische Action-Kameras und 360-Grad-Modelle als auch Webcams und Smartphone-Gimbals.

Die Angebote gelten im offiziellen Insta360-Store auf Amazon und richten sich an Nutzer, die neben ihrem iPhone eigentlich nur noch Platz für spezialisierte Kameras haben.

Action-Cams, Webcams und Gimbals reduziert

Zu den reduzierten Modellen gehört unter anderem das neue Spitzenmodell Insta360 X5, sowie der Vorgänger Insta360 X4. Die kompakten Kameras bieten eine 360-Grad-Aufnahmefunktion und richten sich an Nutzer, die erstmal alles aufnehmen möchten und sich erst im Schnitt entscheiden wollen, welche Bildinhalte im fertigen Video festgehalten werden sollen.

Die Insta360 X5 gibt es für 533 statt 600 Euro, die Insta360 X4 ist bereits für 389 Euro zu haben.

Deutlich günstiger ist auch die Ace Pro 2 zu haben. Die Action-Kamera besitzt ein klappbares Display für Selfie-Aufnahmen, ist wasserdicht konstruiert und verwendet Leica-Optik sowie einen großen Sensor für bessere Ergebnisse bei schwachem Licht. Der Preis liegt aktuell um 80 Euro unter dem regulären Wert.

Die Insta360 GO 3S ist mit einem Gewicht von nur 39 Gramm besonders für freihändige Aufnahmen gedacht. Die Kamera kann per Magnet an Kleidung befestigt werden und liefert 4K-Videos in einem kompakten Format. Das Modell ist derzeit 90 Euro günstiger erhältlich. Auch der Smartphone-Gimbal Insta360 Flow 2 Pro ist Teil der Aktion. Er bringt eine automatische Motivverfolgung mit und ist kompatibel mit Apples DockKit-System. Der Preisvorteil liegt bei 30 Euro.

Webcams mit 4K und KI-Funktionen

Neben mobilen Kameras sind auch zwei Webcams Teil der Prime-Day-Aktion. Die Insta360 Link 2 ist mit einem 1/2-Zoll-Bildsensor ausgestattet und nimmt Videos in 4K auf. Für flüssige und stabile Aufnahmen ist ein zweiachsiger Gimbal integriert, der zusätzlich eine automatische Verfolgung des Gesichts ermöglicht.

Die Kamera kann außerdem über Gesten gesteuert werden und bietet spezielle Präsentationsmodi wie Whiteboard- und DeskView-Ansicht. Der aktuelle Preis liegt bei 169,99 Euro, rund 60 Euro unter dem regulären Listenpreis.

Wer auf den Gimbal verzichten kann, greift zur Link 2C. Sie bietet die gleiche Bildqualität, verzichtet jedoch auf bewegliche Teile. Auch dieses Modell unterstützt KI-basierte Optimierungen, einen Porträtmodus in 4K sowie eine integrierte Geräuschunterdrückung. Die Link 2C kostet derzeit 109,99 Euro.