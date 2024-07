HomePod mini: „Mitternacht“ löst „Space Grau“ als dunkle Farbe ab

Apple hat die dunkle, unter dem Namen „Space Grau“ angebotene Variante des HomePod mini durch den neuen Farbton „Mitternacht“ ersetzt. Macht euch keine Mühe, optisch werdet ihr dabei kaum einen Unterschied erkennen und auch die Leistungsdaten des kleinen Siri-Lautsprechers bleiben soweit bislang bekannt unverändert. Die wohl entscheidende Neuerung ist die Tatsache, dass das die dunkle Version des HomePod mini umschließende Netzgewebe jetzt vollständig aus recyceltem Material gefertigt ist.

Die von Apple hierzu veröffentlichte Pressemitteilung liest sich allerdings so, als habe es die Farbe „Space Grau“ beim HomePod mini nie gegeben. Hier ist lediglich die Rede davon, dass Apple den HomePod mini in „Mitternacht“ das aus den Varianten Gelb, Orange, Blau und Weiß bestehende Farbangebot erweitert.

Die neue Version des HomePod mini lässt sich bereits bei Apple bestellen und soll von Mittwoch an ausgeliefert werden. Der Preis des HomePod mini bleibt unabhängig von der gewählten Farbe weiterhin bei 109 Euro. Allerdings könnt ihr in den kommenden Tagen ein wenig die Augen offenhalten. Anbieter wie MediaMarkt haben aktuell noch das Modell in „Space Grau“ im Programm und es würde uns nicht wundern, wenn der Preis für den Vorgänger angesichts der Neuvorstellung zeitnah reduziert wird.

Großer HomePod setzt ebenfalls auf Recycling-Material

Die Farbe „Mitternacht“ gibt es beim HomePod übrigens schon seit anderthalb Jahren. Als Apple den großen HomePod zu Beginn vergangenen Jahres in seiner zweiten Generation vorgestellt hat, war diese Variante von Beginn an neben „Weiß“ nicht in „Space Grau“, sondern in „Mitternacht“ verfügbar. Auch hier war offenbar die Tatsache, dass das Netzgewebe der dunklen Version des Lautsprechers zu 100 Prozent aus recyceltem Material besteht, Anlass dafür, dass das beim Ur-HomePod noch vorhandene „Space Grau“ verschwunden ist.