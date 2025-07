Homematic IP: Schaltzentrale CCU3 soll Community-Projekt werden

Der im ostfriesischen Leer ansässige Anbieter eQ-3 hat mit der Home Control Unit im vergangenen Jahr eine komplett neue Schaltzentrale für seine Smarthome-Plattform Homematic IP vorgestellt. Die Produktneuheit ist zugleich auch als Nachfolger der seit 2018 von eQ-3 angebotenen Smarthome-Zentrale CCU3 zu sehen. Mit Blick auf deren Ablösung geht eQ-3 allerdings beispielhaft vor, und gibt nicht schlicht ein Enddatum für die Unterstützung bekannt, sondern kündigt die Öffnung des Projekts für die Nutzergemeinde an.

Die von eQ-3 konzipierten Smarthome-Plattformen Homematic und Homematic IP erfreuen sich einer ausgesprochen regen Nutzergemeinde. Dementsprechend darf man die Pläne des Herstellers als durchaus vielversprechend bewerten.

Konkret plant eQ-3, die Weiterentwicklung der Smart-Home-Zentrale CCU3 schrittweise an die Homematic-IP-Community zu übergeben. Dabei will der Hersteller noch bis Ende 2026 selbst neue Produkte in das System einbinden, danach soll die Community die Entwicklung eigenständig fortführen.

In der nächsten Stufe sollen Nutzer dann im Jahr 2027 die Möglichkeit erhalten, ihre CCU3 selbst anzupassen und beispielsweise auch selbst eigene Geräte zu integrieren. Weitere Informationen zur Öffnung des Systems sollen in den kommenden Monaten folgen. eQ-3 hat die Community-Variante des Systems OpenCCU getauft.

CCU3 wird weiter vertrieben

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die CCU3 auch in Zukunft noch weiter zu kaufen sein soll. Die Zentrale wird künftig zwar nicht mehr direkt über eQ-3, jedoch über den mehr oder weniger im gleichen Haus ansässigen Elektronikversender ELV angeboten.

eQ-3 wird sich künftig ausschließlich auf die neue Smarthome-Zentrale Homematic IP Home Control Unit konzentrieren. Der Hersteller bewirbt diese als flexiblere, moderne Alternative zur CCU3, die mit Features wie einer intuitiven App-Steuerung, Energiemonitoring, einer EEBUS-Schnittstelle und einem optionalen Offline-Modus besonders hohen Smart-Home-Komfort bieten soll.