HomeKit-Mehrfachsteckdose mit USB-C auf 22 Euro reduziert

Ihren bisherigen Bestpreis knackt die Steckdosenleiste TP-Link Tapo P300 zwar nicht ganz, mit einem Aktionspreis von 22 Euro ist sie aber nahe dran. Als offizielle Preisempfehlung für das Gerät nennt der Hersteller weiterhin 48,90 Euro und es ist überhaupt selten, dass man eine Mehrfachsteckdose mit HomeKit-Unterstützung für weniger als 30 Euro bekommt.

Bei ihrer Markteinführung vor zwei Jahren war die TP-Link Tapo P300 die erste mit Apple Home kompatible Mehrfachsteckdose, die nicht auch über einen USB-C-Ladeanschluss verfügt.

Die Steckdosenleiste verfügt über drei getrennt schaltbare Schuko-Steckdosen, die im 45-Grad-Winkel angeordnet sind, um ausreichend Platz für größere Stecker und Netzteile zu schaffen. Die maximale Leistungsabgabe aller Steckplätze gemeinsam liegt der Produktbeschreibung zufolge bei 2.400 Watt. Die drei Steckdosen lassen sich jeweils einzeln per App oder Sprachbefehl steuern. Neben den Dosen liegende LED-Leuchten zeigen jeweils an, ob die Stromzufuhr aktiv ist oder nicht. Über einen Hauptschalter direkt an der Steckdose kann man auch alle drei Steckplätze gleichzeitig an- oder ausschalten.

Ergänzend dazu gibt es wie eingangs schon erwähnt noch USB-Ladeanschlüsse für Kleingeräte. Eine einzelne USB-C-Buchse versorgt angeschlossene Geräte mit 18 Watt PD-Ladeleistung. Ergänzend stehen dann noch zwei USB-A-Anschlüsse zur Verfügung, die ebenfalls maximal 18 Watt l bereitstellen.

HomeKit-Anbindung über WLAN

Die Integration in Smarthome-Systeme erfolgt über WLAN, dabei werden neben Apple Home und Siri auch Amazon Alexa und Google Home unterstützt.

TP-Link gibt die Abmessungen der Tapo P300 mit 27 x 5,5 x 4 Zentimetern an. Der Abstand zwischen den einzelnen Schuko-Steckplätzen beträgt knapp sechs Zentimeter und das Anschlusskabel der Steckdose ist anderthalb Meter lang. Dank vorbereiteter Langlöcher auf der Rückseite ist auch eine Wandmontage der Dose möglich.

Prüft bitte wie immer den für euch angezeigten Preis. Es ist davon auszugehen, dass das Angebot zeitlich und von der Stückzahl her begrenzt ist.