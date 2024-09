Home Control Unit von Homematic IP ab 16. September erhältlich

Die bereits im März angekündigte Home Control Unit von Homematic IP wird vom 16. September an erhältlich sein. Der hinter den Homematic-Produkten stehende deutsche Anbieter eQ-3 hat neben diesem Termin nun weitere Informationen zu der neuen Smarthome-Zentrale bekanntgegeben. Als unverbindliche Preisempfehlung für das in Anthrazit-Grau und Weiß erhältliche Gerät werden 299,95 Euro genannt.

Die Home Control Unit soll eine flexible und zukunftssichere Erweiterung für Smarthome-Umgebungen auf Basis von Homematic IP darstellen. Das Produkt adressiert dem Anbieter zufolge gleichermaßen kleine und große Installationen und lässt sich als Smarthome-Zentrale für bis zu 350 Geräte und Komponenten verwenden. Diesem Wert liegt eine haushaltsübliche Verteilung der Geräte zugrunde, dabei werden maximal 120 funkgesteuerte Geräte und drei Access-Points unterstützt. Der Hersteller betont, dass das Anlernen weiterer Geräte zwar technisch möglich ist, jedoch offiziell nicht unterstützt wird.

Kompatibel mit Alexa und Philips Hue

Als besonderes Merkmal der neuen Zentrale wird ihre Kompatibilität mit Produkten anderer Anbieter hervorgehoben. So können Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue und ebenso die Überwachungskameras von EZVIZ in das System integriert werden. Das standardmäßig mitgelieferte Plug-In für Philips Hue erlaubt es, eine Philips Hue Bridge samt aller angeschlossenen Leuchtmittel direkt in das System einzubinden.

Eine integrierte Energiemonitoring-Funktion erlaubt es, den Stromfluss im Haushalt zu überwachen und den Energieverbrauch von im Haushalt befindlichen Geräten zu optimieren. Über eine EEBUS-Schnittstelle könnten Wechselrichter von Photovoltaikanlagen, Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeicher in das System eingebunden werden. Künftig soll zudem die Steuerung schaltbarer Verbrauchseinrichtungen möglich sein.

Das System lässt sich per App und in erweitertem Umfang über die speziell entwickelte Weboberfläche HCUweb steuern.

Funktioniert auch komplett offline

Generell lässt sich die Home Control Unit von Homematic IP wahlweise mit oder ohne Internetverbindung betreiben. Ersteres beinhaltet Funktionen wie den Fernzugriff, automatische Updates und die Sprachsteuerung des Systems. Bestehende Nutzer von Homematic IP haben die Möglichkeit, mithilfe eines mitgelieferten Plugins von der älteren Smart-Home-Zentrale CCU3 auf das neue System zu wechseln, oder die CCU3 als Gateway mit der neuen Zentrale zu verbinden, ohne eine komplette Umstellung vornehmen zu müssen. So lassen sich bestimmte Funktionen der CCU3 weiterhin zu nutzen und Geräte des alten Systems im begrenzten Umfang zu steuern.