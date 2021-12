Google veröffentlicht Jahresrückblick 2021

Gerade in Deutschland ist der Blick zurück geprägt vom Corona- und Bundestagswahljahr und streut zur Auflockerung vor allem Sportereignisse wie die Europameisterschaft, die Olympiade oder die Bundesliga in die nationalen Trends ein.

Optisch ansprechend aufbereitet und nach Ländern sortierbar findet ihr den Google Jahresrückblick 2021 auf dieser Sonderseite . Die nach Kategorien sortierten und in einer chronologischen Jahresübersicht untereinander abgelegten Jahrestrends, das sogenannte Year in Search, hat Google hier veröffentlicht .

Insert

You are going to send email to