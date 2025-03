Google-Suche zeigt durch KI erstellte Ergebnisse an

Hinter der Bezeichnung „Übersicht mit KI“ versteckt sich eine Funktion der Google-Suche, bei der statt der klassischen Suchergebnisse eine durch künstliche Intelligenz erstellte, informative und strukturierte Ergebnisseite angezeigt wird.

Als besonderen Vorteil stellt Google in diesem Zusammenhang die Möglichkeit heraus, direkte Antworten auf komplexere Fragestellungen zu erhalten. Die Suchergebnisse präsentieren sich dann als Zusammenfassung der gefundenen Antworten, gefolgt von einer Liste mit weiterführenden Links.

Mit der Integration von Googles Gemini-KI direkt in die Suchfunktion dürfte auch ein Umdenken damit einhergehen, wie man eine Suchmaschine grundsätzlich bedient. Anstatt sich über mehrere Schritte hinweg an einen Themenbereich oder eine Problemlösung heranzutasten, ist man in der Art der Fragestellung völlig frei. Die KI-Ergebnisse sollen insbesondere bei erweiterten Recherchen oder Planungen unterstützen.

„Übersicht mit KI“ findet zunächst nur begrenzt Anwendung

Zunächst müsst ihr euch jedoch mehr oder weniger davon überraschen lassen, ob Googles „Übersicht mit KI“ tatsächlich auch auf eure Suchanfragen hin erscheint. Google stellt die Funktion jetzt grundsätzlich auch in Deutschland bereit. Ob sie allerdings zum Einsatz kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Voraussetzung für die Nutzung von „Übersicht mit KI“ ist auf jeden Fall, dass man mit einem Google-Konto angemeldet und mindestens 18 Jahre alt ist. Ist diese Grundlage geschaffen, hängt es aber immer noch von Google ab, ob die neue Art der Ergebnisaufbereitung Anwendung findet.

Worauf es hierbei konkret ankommt, lässt sich den bislang von Google bereitgestellten Informationen zu diesem Thema nicht entnehmen. Die Anzeige von „Übersicht mit KI“ erfolgt dem Unternehmen zufolge dann, wenn die Systeme ermitteln, dass diese Form der Anzeige die hilfreichste Antwort auf die jeweilige Anfrage ist.