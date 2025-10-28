ifun.de — Apple News seit 2001. 44 993 Artikel

Bereits knapp 250 Titel erhältlich

GOG bietet Computerspiel-Klassiker für aktuelle Betriebssysteme an
Der Spieleshop GOG hat sein „Game Preservation Program“ erweitert und bietet in diesem Rahmen inzwischen 248 Computerspiel-Klassiker an. Ziel der Aktion ist es, alte Spiele nicht nur zu erhalten, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese mit aktuellen Betriebssystemen kompatibel sind.

Dementsprechend geht es bei der Aktion nicht nur darum, die Titel von irgendwelchen Disketten für den Onlinevertrieb und die Installation per Download anzupassen. Wie die Macher der Aktion beschreiben, muss teilweise auch der Programmcode angepasst werden, um die Kompatibilität mit aktuellen Systemen und wenn möglich auch größeren Bildschirmauflösungen zu gewährleisten. Nicht selten werden in diesem Zusammenhang auch gleich in den Ursprungsversionen vorhandene Fehler behoben. Laut dem aktuellen Statusbericht von GOG wurden bei den nun 248 für das Programm optimierten Titeln insgesamt 1.292 Verbesserungen vorgenommen.

Gog Preservation

Auch etliche Mac-Spiele dabei

Mac-Nutzer sehen sich im Bereich Computerspiele traditionell schlechter gestellt. Mittlerweile werden zwar immer häufiger auch aktuelle Titel für den Mac veröffentlicht. In der Vergangenheit wurde der Bereich der Computerspiele aber eindeutig von Windows dominiert. Dementsprechend finden sich auch unter den im Rahmen des Programms wiederveröffentlichten Titeln viele ausschließlich für Windows verfügbare Spiele. Über diesen Link lässt sich die Liste so filtern, dass nur Spiele für macOS angezeigt werden.

Besonders erfreulich sind die günstigen Preise, zu denen die alten Spiele erhältlich sind, und oftmals werden diese dann noch deutlich reduziert angeboten. Aktuell kann man beispielsweise schon für 2,39 Euro mit „Der Fluch von Monkey Island“ eine kleine Zeitreise antreten. Die „Myst Masterpiece Edition“ ist für 2,99 Euro erhältlich und bei „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ ist man bereits zum Preis von 2,09 Euro dabei.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Okt. 2025


  • Die Jungs von GOG machen einen super Job- kann man nur empfehlen. Habe dort schon diverse alte Klassiker gekauft

