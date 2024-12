FRITZ!OS 8: AVM mit großem Rollout für zahlreiche Geräte

Der Berliner Netzwerkausstatter AVM setzt die Verteilung seines aktuellen Betriebssystems FRITZ!OS 8 schrittweise fort. Das große Systemupdate, das berets im September offiziell angekündigt wurde, steht nun auch für mehrere weitere FRITZ!Box-Modelle zur Verfügung. Diese werden durch die Bank mit FRITZ!OS 8.01 ausgestattet.

Teil von FRITZ!OS 8: Der neue Online-Monitor

Die berücksichtigten Modelle erhalten Verbesserungen in den Bereichen Übersicht, Smart Home und Heimnetzverwaltung.

Neu ist unter anderem die verbesserte Darstellung der Internet- und WLAN-Auslastung. Anwender können jetzt in einem Online-Monitor nachvollziehen, welches Gerät wie stark die Internetverbindung belastet. Das könnte besonders in Haushalten mit vielen vernetzten Geräten von Vorteil sein. Für eine optimierte Organisation im Heimnetz lassen sich Geräte in der Mesh-Übersicht mit individuellen Namen und Symbolen versehen.

FRITZ!OS 8.01 für Router und Gateway

Das Update auf FRITZ!OS 8.01 ist ab sofort für die FRITZ!Box-Modelle 6690, 6660 und 6591 Cable verfügbar. Auch die FRITZ!Box 5690 Pro, die 6670 Cable und die FRITZ!Smart Gateway erhalten die neue Version. Anwender, die die Auto-Update-Funktion aktiviert haben, bekommen die Aktualisierung automatisch. Alternativ kann das Update manuell über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box gestartet werden.

Mit FRITZ!OS 8.01 erweitert AVM auch die Unterstützung für WireGuard-VPN. Der sichere Tunnel ermöglicht die verschlüsselte Übertragung von IPv6-Daten, was den Fernzugriff auf das Heimnetz erleichtert.

FRITZ!OS 8 ist bereits verfügbar für:

FRITZ!Box 5690 Pro

FRITZ!Box 5590, 5530 Fiber

FRITZ!Box 7690, 7590 AX, 7590, 7583 VDSL, 7583, 7530 AX, 7530, 7520, 7510

FRITZ!Box 6690, 6670, 6660, 6591 Cable

FRITZ!Box 4040

FRITZ!Smart Gateway

Im Bereich Smart Home bringt das Update ebenfalls neue Funktionen. Nutzer können Heizkörperregler mit minimalen und maximalen Temperaturwerten begrenzen oder Rollläden in präzisen Prozentstufen steuern. Routinen lassen sich jetzt neben festen Uhrzeiten auch an astronomische Gegebenheiten, wie Sonnenaufgang oder -untergang, anpassen.