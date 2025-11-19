Fire TV Stick 4K Max im Bundle mit Amazon-Soundbar kostenlos

Amazon hat für einen Teil seiner Fire-TV-Geräte die Preise gesenkt. Besonders interessant ist dabei ein Paketangebot für den Fire TV Stick 4K Max und die Fire TV Soundbar. Beides zusammen ist noch bis Mitternacht für 129,99 Euro erhältlich und damit günstiger als man regulär für die Soundbar bezahlt.

Als Einzelkauf listet Amazon den Fire TV Stick 4K Max gerade für 79,99 Euro und die Fire TV Soundbar wird zum Preis von 139,99 Euro angeboten. Bei letzterer handelt es sich um eine reine Audioerweiterung für TV-Geräte, die über HDMI-ARC oder HDMI-eARC mit dem Fernseher verbunden wird und zudem über einen optischen Anschluss verfügt.

Lasst euch nicht durch den Namen der Soundbar täuschen. Auch wenn diese „Fire TV“ heißt, handelt es sich hier um ein reines Audiogerät, das selbst nicht über eine Online-Anbindung und dementsprechend auch keine Streaming-Funktionen verfügt. Aus diesem Grund dürfte Amazon auch das Bundle mit einem Fire TV Stick als ergänzenden Streamingempfänger geschnürt haben.

Fire TV Stick 4K Select im Einzelkauf günstiger

Wenn ihr den Fire TV Stick Max alleine kaufen wollt, wartet ihr besser noch bis zum Monatsende. Auch ohne Glaskugel lässt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass Amazon diesen im Rahmen der kommenden Black-Friday-Aktionen wieder vergünstigt anbieten wird.

Der Amazon Fire TV Stick 4K Select, das neue Standardmodell der von Amazon angebotenen Streaming-Sticks, ist dagegen heute schon deutlich unter seinem regulären Preis erhältlich und lässt sich für 29,99 Euro bestellen.

Als pauschale Empfehlung lässt sich wohl sagen, dass man den ebenfalls noch erhältlichen Fire TV Stick HD auf keinen Fall mehr kaufen soll. Man darf den Fire TV Stick 4K Select als neues Einstiegsmodell betrachten und auf kurz oder lang wird Amazon den HD-Stick komplett aus dem Programm nehmen und nur noch die drei übrigen, mit 4K-Unterstützung ausgestatteten Modelle anbieten.

Wenn ihr nicht auf den Preis schaut, ist das Max-Modell mit 16 GB Speicher, Unterstützung für Wi-Fi 6 und der erweiterten Version der Alexa-Sprachfernbedienung auf jeden Fall die bessere Wahl. Die aktuell für 30 Euro erhältliche Select-Variante sollte in Standard-Wohnzimmern ansonsten absolut ausreichend sein.