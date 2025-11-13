EufyCam C35: 4 Kameras mit HomeBase kosten nur noch 219 Euro

Die Sicherheitskamera EufyCam C35 ist erst seit etwas mehr als zwei Wochen im Handel und wurde zum Start zu aktiven Einführungspreisen angeboten. Umso überraschender kommt es, dass der Hersteller den Preis für die Kamera jetzt noch einmal deutlich nach unten korrigiert hat. Als Vorgeschmack auf den Black Friday lässt sich die EufyCam C35 gerade im Viererpack für 219 Euro statt 379 Euro kaufen. Das Set mit zwei Kameras ist für 149 Euro statt 199 Euro erhältlich.

Wir haben bereits anlässlich des Verkaufsstarts einen ausführlichen Blick auf die EufyCam C35 geworfen. Bei beiden Paketen ist die neue HomeBase mini des Herstellers im Lieferumfang enthalten. Die kleine Basisstation fungiert als Kommunikationszentrale zwischen den Kameras und der App und stellt ab Werk 8 GB lokalen Speicherplatz für aufgezeichnete Videos bereit. Dieser kann mithilfe einer Speicherkarte auf bis zu 1 TB Größe erweitert werden. Eufy wirbt gezielt damit, dass sich die Kameras in vollem Umfang ohne Abonnement und Cloud-Speicherung betreiben lassen.

Die Kameras selbst sind gleichermaßen für den Einsatz in Innenräumen und im Freien geeignet. Sie sind kompakt und dank der mitgelieferten Halterungen auch sehr vielseitig verwendbar. Die Geräte lassen sich nicht auf einer ebenen Fläche betreiben, sondern können auch magnetisch an Metallflächen befestigt oder fest verschraubt werden.

Akku-betrieben und wetterfest

Für die Stromversorgung der Kameras ist jeweils ein Akku integriert, der sich über USB-C laden lässt und abhängig von der Nutzung mehrere Wochen hält. Eufy bietet ein Solarpanel als Zubehör an. Bei guter Platzierung muss man den Akku dann überhaupt nicht mehr laden.

Links bei Tag, rechts bei Nacht

Die Auflösung der Kameras ist mit 1080p für heutige Verhältnisse an der Untergrenze. Dies ist angesichts des guten Preises und des Gesamtleistungsumfangs aber zu verzeihen. Qualitativ liefern die verbauten Sensoren sehr gute Bilder, insbesondere die Nachtsichtfunktion kann hier mit heller Farbdarstellung punkten.

Die Kameras können so konfiguriert werden, dass sie bei erkannten Bewegungen dauerhaft oder nur zu bestimmten Zeiten aufzeichnen. Dabei lässt sich nicht nur die Empfindlichkeit der Erkennung anpassen, in Verbindung mit ihrer Homebase kann die EufyCam C35 auch kann zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden und zudem Gesichter erkennen.