Ein Herbst voller Hardware: Diese Apple-Geräte erwarten wir

Länger schon war Apples Hardware-Terminkalender nicht mehr so prall gefüllt wie in diesem Herbst. Neben der Veröffentlichung der neuen iPhone-Generation im September werden in der zweiten Jahreshälfte nicht nur neue Kopfhörer und neue Computeruhren aus Cupertino erwartet, auch in Sachen iPad und Mac stehen noch einige Neuvorstellungen aus, die schon länger durch die Gerüchteküche wabern.

September: iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Die neue iPhone-Generation gilt als gesetzt und soll in diesem Jahr alle Geräte mit der gleichen A18-Prozessorfamilie ausstatten. Auch das reguläre iPhone 16 erhält das Herz des iPhone 16 Pro, damit beide Modelle ausreichend Power für die Einführung von Apple Intelligence mitbringen.

September: Apple Watch Series 10 & Ultra 3

Mit besonderer Spannung wird zudem die Vorstellung der Apple Watch Series 10 erwartet, die in diesem Jahr ihr großes Jubiläum feiert und ähnlich wie damals das iPhone X im Jahr 2017 vor einer Runderneuerung stehen soll. Erstmals seit Einführung der originalen Apple Watch soll Apple auch einen neuen Armbandmechanismus integrieren. Denn: Für die bisherigen Armbänder soll das neue Modell zu dünn sein.

Begleitet werden soll die Apple Watch Series 10 von einem neuen Modell der Apple Watch Ultra, hier ist noch unklar, ob auch die Apple Watch Ultra 3 in einem neuen Formfaktor antreten oder das bisherige Design weiterführen wird.

September: Viele neue AirPods

Apple soll vorhaben, mehrere Modelle der AirPods zu aktualisieren. Einzig die teuren AirPods Pro sollen in diesem Jahr unangetastet bleiben. Sowohl für die regulären AirPods als auch für die AirPods 3 werden überarbeitete Nachfolger erwartet, die sich auch äußerlich von ihren Vorgängern unterscheiden sollen.

Als Wildcard gelten die AirPods Max. Eine Überarbeitung der Over-Ear-Kopfhörer gilt als überfällig, ob Apple die zweite Generation der großen AirPods Max jedoch schon im laufenden Jahr präsentieren wird, ist unklar.

Oktober: iPad 11 und iPad mini

In Sachen Tablets hat sich Apple mit dem neuen iPad Air und den neuen iPad Pro ja erst kürzlich neu aufgestellt, dennoch warten zwei weitere Modelle auf ihre Überarbeitung. Für Oktober erwarten wir das iPad mini 7 (das iPad mini 6 wurde im September 2021 vorgestellt) sowie das iPad 11, das das iPad 10 vom Oktober 2022 ablösen wird.

Oktober: MacBook Pro, Mac mini, iMac

Was das Mac-Portfolio angeht, wird Apple wohl seine M4-Prozessoren auf breiter Front bereitstellen. Dass das MacBook Pro dabei zum Zug kommt, gilt als ausgemacht, ziemlich wahrscheinlich erscheint in diesem Jahr zudem eine Überarbeitung des iMac und eine aktualisierte Konfiguration des Mac mini.