Eero: WLAN-Apps werben jetzt massiv für Eero Plus

Die Amazon-Tochter Eero ist dazu übergegangen, ihre Premium-Abonnements nun deutlich prominenter innerhalb der offiziellen Eero-Applikationen zu bewerben, die zur Konfiguration der Mesh-Netzwerke genutzt werden müssen.

Premium-WLAN-Service

In der kürzlich neu gestalteten Eero-App bietet sich der “Premium-WLAN-Service” jetzt nicht nur auf der Startseite an und beansprucht dort fast die Hälfte des Bildschirmplatzes für sich, sondern auch in der Aktivitätsübersicht, welche üblicherweise die Geschwindigkeiten von Upstream und Downstream anzeigt. Dort taucht nun ebenfalls der Hinweis auf das mittlerweile auch in Deutschland verfügbare Plus-Abonnement auf.

Das Plus-Abonnement war lange Zeit nicht in Deutschland verfügbar, wird nun aber sowohl zur monatlichen Buchung für 10,99 Euro als auch für den Jahrespauschalpreis in Höhe von 116,99 Euro angeboten.

Optionale Zusatzfunktionen

Durch die Buchung von Eero Plus können Besitzer der WLAN-Geräte optionale Premium-Funktionen in Anspruch nehmen, die jedoch nur dann in vollem Umfang genutzt werden können, wenn die Eero-Geräte auch als Router im eigenen Netzwerk fungieren. Wenn ihr die von Eero angebotenen Stationen lediglich als WLAN-Komponenten nutzt, das Routing aber nach wie vor der FRITZ!Box oder vergleichbaren Geräten überlasst, braucht ihr euch das Plus-Angebot gar nicht erst anzuschauen.

Alle anderen Anwender können den kostenpflichtigen Dienst nutzen, um einen netzwerkweiten Werbeblocker zu aktivieren, eine VPN-Verbindung einsetzen zu können und erweiterte Inhaltsfilter zu aktivieren.

Zudem haben Plus-Kunden Zugriff auf die Passwortverwaltung “1Password”, den Virenschutz von Malwarebytes und einen dynamischen DNS-Dienst. Von den Nutzungsbedingungen für das Eero-Abonnement abgesehen, sind weiterführende Informationen zum Plus-Abonnement in deutscher Sprache allerdings kaum aufzuspüren.

Die offizielle Abo-Seite wird lediglich in Versionen für die USA, Kanada, Großbritannien und Australien angeboten. Die Produktseiten der Eero-Geräte bewerben mal Eero Plus, mal jedoch auch Eero Secure, das vergleichbare Premium-Funktionen anbietet, die aber nur über ausgewählte Internetanbieter bereitgestellt werden können.