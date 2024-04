Edel aber teuer: Design-Ständer für Kopfhörer und die Vision Pro

Bei uns ist die Apple Vision Pro noch nicht im Handel und so macht sich vermutlich kaum jemand Gedanken über damit verbundene „Folgekosten“. Die Anschaffung eines Ständers für die Apple-Brille ist nicht zwingend, liegt allerdings nahe, wenn man das 4000 Euro teure Gerät nicht achtlos in die Ecke legen, aber dennoch schnell zur Hand haben will.

Auf Amazon werben auch hierzulande schon zahlreiche China-Anbieter für entsprechende Lösungen. Die meisten Angebote richten sich dann aber auch nicht ausschließlich an Besitzer der Apple Vision Pro, weil sich die Halterungen und Ständer auch mit den Headsets anderer Hersteller nutzen lassen, beispielsweise den verschiedenen Quest-Modellen oder auch der PlayStation VR.

Edles Design aus Paris

Gezielt an Apple-Kundschaft richtet sich dagegen der Vision Pro Stand von Bionic Labs. Der in Paris ansässige Anbieter stellt besondere Ansprüche an das Design seiner Produkte und setzt dabei auch auf hochwertige Verarbeitung und Materialien.

Kopfhörer-Ständer aus gleichem Haus

Bionic Labs hatte zuvor bereits einen exklusiven Standfuß für Kopfhörer im Programm, der wie der neue Vision Pro Stand der Designer aus Edelstahl und Aluminium gefertigt wird. Bei der Herstellung setzt Bionic Labs neben dem CNC-Verfahren auch auf moderne 3D-Druck-Technologien.

Das gehobene Design und vor allem auch die Materialwahl und Verarbeitung schlagen sich entsprechend im Preis der Produkte von Bionic Labs nieder. Der insbesondere auch auf Besitzer der AirPods Max abzielende und zweifellos elegante Headphone Stand wird zum Preis von 199 Euro angeboten.

Für den Vision Pro Stand von Bionic Labs muss man sogar noch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Die auf einem 18 auf 13 Zentimeter großen Standfuß platzierte und 23,5 Zentimeter hohe Halterung schlägt mit 249 Euro zu Buche. Vor Staub schützt die Konstruktion allerdings nicht. Wer Kopfhörer oder Headset nicht regelmäßig in Verwendung hat, tut vermutlich gut daran, die Geräte schlicht und unspektakulär in den Schrank oder in eine Hülle zu packen.