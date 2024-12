EcoFlow: Neue DELTA 3 Serie startet in Deutschland

Der für seine Stromspeicher bekannte Anbieter EcoFlow hat die neue DELTA 3 Serie seiner tragbaren Powerstations schon vor wenigen Wochen vorgestellt. Ab sofort lassen sich die Geräte, die im Januar 2025 in die Auslieferung gehen sollen, auch in Deutschland offiziell vorbestellen.

DELTA 3 und DELTA 3 Plus

Die DELTA 3 Serie besteht aus den beiden Modellen DELTA 3 und DELTA 3 Plus, die sich in Größe, Kapazität und Abmessungen nicht voneinander unterscheiden, jedoch kleinere Differenzen bei der Leistungsaufnahme und -abgabe aufweisen.

Die Geräte sollen sowohl im Haushalt als auch unterwegs eine zuverlässige Stromversorgung bieten und können Verbraucher mit einer Leistung von bis zu 1.800 Watt versorgen. Mit der sogenannten X-Boost-Technologie ist es zudem möglich, Verbraucher wie Wasserkocher oder Haartrockner kurzzeitig mit bis zu 2.400 Watt zu versorgen.

Zudem verfügt die DELTA 3 über eine USV-Funktion, die bei Stromausfällen innerhalb von 10 Millisekunden einspringt und so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Verfügung stellt.

Die Geräte der DELTA 3 Serie zeichnen sich durch kompakte Abmessungen (40 cm × 20 cm × 28 cm) und ein geringes Gewicht von etwa 12,5 Kilogramm aus. Als Energiespeicher kommen LiFePO4-Zellen zum Einsatz, die eine Lebensdauer von bis zu 4.000 Ladezyklen aufweisen sollen, was der Hersteller als 25 % länger als der Branchenstandard einstuft. Zur Geräuschentwicklung gibt EcoFlow einen Betrieb bei unter 30 Dezibel bei geringer Last an.

Die wichtigsten Unterschiede

Beide Modelle liefern vier Schuko-Steckdosen und unterstützen 4 × 1.800 Watt, jedoch wird bei der DELTA 3 Plus die Maximalleistung für angeschlossene Geräte durch den kraftvollere USB- und Solarsteckplätze gesteigert.

DELTA 3: Silber & Grau

USB-A 2 × 18 Watt max.

USB-C 2 × 100 W max.

Solar-Eingang: 1 × 500 W max – Ladezeit: 130 Minuten

Preis 899 Euro

DELTA 3 Plus: Silber

USB-A 2 × 36 Watt max.

USB-C 2 × 140 W max.

Solar-Eingang: 2 × 500 W max – Ladezeit: 70 Minuten

Preis: 999 Euro

Das Aufladen der Powerstation erfolgt wahlweise per Netzstrom, Solarenergie oder über einen 12-Volt-Fahrzeuganschluss. Am Netz kann die DELTA 3 Serie in weniger als einer Stunde vollständig aufgeladen werden. Nutzer beider Geräte haben die Möglichkeit, die Kapazität durch Zusatzbatterien auf bis zu 5 kWh zu erweitern.

Die Preisgestaltung beginnt bei 899 Euro für die DELTA 3. Für die kraftvollere DELTA 3 Plus werden 999 Euro verlangt. Die Auslieferung ist für Mitte Januar 2025 vorgesehen. EcoFlow gibt eine Garantie von fünf Jahren auf die Geräte. Beide Geräte sind auch über Amazon.de erhältlich.