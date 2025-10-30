EcoFlow DELTA 3 Max: Neue tragbare Powerstation mit 2 kWh Kapazität

Mit der DELTA 3 Max Serie erweitert EcoFlow sein Angebot an tragbaren Stromspeichern. Die beiden neuen Modelle, DELTA 3 Max und DELTA 3 Max Plus, richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die eine flexible und leistungsstarke Lösung für den Heimgebrauch oder den mobilen Einsatz suchen. Beide Geräte verfügen über eine Kapazität von 2.048 Wattstunden, unterscheiden sich aber in ihrer maximalen Ausgangsleistung.

Während das Standardmodell eine Leistung von 2.400 Watt liefert, erreicht die Plus-Variante bis zu 3.000 Watt und kann im Bedarfsfall Geräte mit bis zu 3.900 Watt versorgen. Die Spitzenleistung liegt bei 6.000 Watt.

Die Powerstationen eignen sich damit für den Betrieb typischer Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen und lassen sich auch im Wohnmobil oder beim Camping einsetzen. Beide Modelle basieren auf langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP).

Flexible Steuerung und hohe Ladegeschwindigkeit

Ein Alleinstellungsmerkmal der DELTA 3 Max Plus ist die sogenannte „Smart Output Priority“-Funktion. Sie erlaubt die gezielte Steuerung von zwei Wechselstrom- und einem Gleichstromanschluss. Über die EcoFlow-App oder physische Tasten am Gerät können weniger wichtige Verbraucher abgeschaltet werden, wenn der Akkustand unter einen definierten Schwellenwert fällt. Gleichzeitig schützt das System kritische Stromabnehmer vor Überlastung, indem es nicht-priorisierte Ausgänge automatisch deaktiviert.

Die Ladeoptionen fallen vielseitig aus. Neben Netzstrom unterstützt das Gerät auch Solarenergie, Lichtmaschinen und Generatoren. Über den Schnelllademodus X-Stream 3.0 lässt sich der Akku über eine Steckdose innerhalb von 47 Minuten auf 80 Prozent laden. Auch die Kombination von Solarpanel und Lichtmaschine ist möglich, was eine netzunabhängige Nutzung erleichtert.

Erweiterbarkeit und Umweltresistenz

Die Plus-Variante ist modular erweiterbar und lässt sich mit Zusatzbatterien auf bis zu 10 Kilowattstunden ausbauen. Damit kann sie bei Stromausfällen ganze Haushaltskreise mehrere Tage lang versorgen oder im Off-Grid-Betrieb komplexere Anforderungen erfüllen. Beide Modelle sind robust konstruiert und für den Einsatz bei Temperaturen zwischen –10 und 45 Grad Celsius ausgelegt. Eine besonders leise Kühlung mit weniger als 30 Dezibel Betriebsgeräusch ermöglicht auch die Nutzung in Innenräumen.

Zum heutigen Verkaufsstart bietet EcoFlow mehrere Einführungsangebote an, darunter ein kostenloses Ladegerät, vergünstigte Solarpanels sowie Rabatte auf Erweiterungsbatterien. Die Powerstationen sind über die EcoFlow-Website und direkt über Amazon erhältlich.