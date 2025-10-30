Zwei Modelle für unterschiedliche Anforderungen
EcoFlow DELTA 3 Max: Neue tragbare Powerstation mit 2 kWh Kapazität
Mit der DELTA 3 Max Serie erweitert EcoFlow sein Angebot an tragbaren Stromspeichern. Die beiden neuen Modelle, DELTA 3 Max und DELTA 3 Max Plus, richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die eine flexible und leistungsstarke Lösung für den Heimgebrauch oder den mobilen Einsatz suchen. Beide Geräte verfügen über eine Kapazität von 2.048 Wattstunden, unterscheiden sich aber in ihrer maximalen Ausgangsleistung.
Während das Standardmodell eine Leistung von 2.400 Watt liefert, erreicht die Plus-Variante bis zu 3.000 Watt und kann im Bedarfsfall Geräte mit bis zu 3.900 Watt versorgen. Die Spitzenleistung liegt bei 6.000 Watt.
- PDF-Datenblatt: DELTA 3 Max und DELTA 3 Max Plus
Die Powerstationen eignen sich damit für den Betrieb typischer Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen und lassen sich auch im Wohnmobil oder beim Camping einsetzen. Beide Modelle basieren auf langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP).
Flexible Steuerung und hohe Ladegeschwindigkeit
Ein Alleinstellungsmerkmal der DELTA 3 Max Plus ist die sogenannte „Smart Output Priority“-Funktion. Sie erlaubt die gezielte Steuerung von zwei Wechselstrom- und einem Gleichstromanschluss. Über die EcoFlow-App oder physische Tasten am Gerät können weniger wichtige Verbraucher abgeschaltet werden, wenn der Akkustand unter einen definierten Schwellenwert fällt. Gleichzeitig schützt das System kritische Stromabnehmer vor Überlastung, indem es nicht-priorisierte Ausgänge automatisch deaktiviert.
Die Ladeoptionen fallen vielseitig aus. Neben Netzstrom unterstützt das Gerät auch Solarenergie, Lichtmaschinen und Generatoren. Über den Schnelllademodus X-Stream 3.0 lässt sich der Akku über eine Steckdose innerhalb von 47 Minuten auf 80 Prozent laden. Auch die Kombination von Solarpanel und Lichtmaschine ist möglich, was eine netzunabhängige Nutzung erleichtert.
Erweiterbarkeit und Umweltresistenz
Die Plus-Variante ist modular erweiterbar und lässt sich mit Zusatzbatterien auf bis zu 10 Kilowattstunden ausbauen. Damit kann sie bei Stromausfällen ganze Haushaltskreise mehrere Tage lang versorgen oder im Off-Grid-Betrieb komplexere Anforderungen erfüllen. Beide Modelle sind robust konstruiert und für den Einsatz bei Temperaturen zwischen –10 und 45 Grad Celsius ausgelegt. Eine besonders leise Kühlung mit weniger als 30 Dezibel Betriebsgeräusch ermöglicht auch die Nutzung in Innenräumen.
Zum heutigen Verkaufsstart bietet EcoFlow mehrere Einführungsangebote an, darunter ein kostenloses Ladegerät, vergünstigte Solarpanels sowie Rabatte auf Erweiterungsbatterien. Die Powerstationen sind über die EcoFlow-Website und direkt über Amazon erhältlich.
Ich überlege immer mal wieder mir sowas in den Keller zu stellen für längere Strom Ausfälle. Für den Kühlschrank oder sonstiges. Zwischendurch mal benutzen und laden ist klar aber die Haltbarkeit oder das Unwissen darüber hält mich noch ab . Wir hatten gerade erst einen längeren Ausfall ab 2 Straßen weiter von 2-3 Tagen und einige Bekannte konnten alles weg schmeißen. 1000 Euro für nicht benutzen ist gewagt .
wie willst das mit dem stromkasten machen u den mit dem station verbinden? grübel
Kühlschrank an die Steckdose von dem Ding ?
Komisch die letzten 20 Jahre gab es kaum Stromausfälle wieso werden diese Dinger jetzt angepriesen wie warme Nudeln auf dem Jahrmarkt ? Energiewende doch falsch ?
Was hat die Energiewende mit Bauarbeiten/Leitungsbeschädigungen zu tun? Wir (27711) hatten dieses Jahr vier Stromausfälle (1 Std. +) und vorletztes Jahr Spitzenreiter 6 Std.
Unsere Infrastruktur, falsche Leitungspläne, Glasfaserarbeiter…das sind die Probleme.
Im Gegenteil…die „Energiewende“ beseitigt einige (überfällige) Probleme.
Die Wände gehört rückabgewickelt zurück zur CO2 freien Kernkraft wer wirklich der Umwelt was Gutes tun müsste muss Kernkraftwerke bauen! Nein es kann nicht mehr zu einem Supergau kommen, siehe Kugelreaktoren Die in China gebaut werden, ja sie verwerten sogar den Müll aus diesen Anlagen weiter, also es gibt auch keine Endlager Diskussion mehr
Und wo lagern wir die Endabfälle? Es gibt an Ende, egal wann das Ende ist, IMMER Abfälle. Deine Behauptung, dass Kugelreaktoren aus China keine Abfälle produzieren ist komplett falsch. China sucht gerade nach unterirdischen Endlagern. Wieso behauptest du so was?
Und es kann nicht zu einem Unfall kommen? Ja klar. Das dachte man in Tschernobyl auch, bis der Unfall kam. Auch Fukushima galt als sicher. Und dann, upsi, hat man leider etwas übersehen.
Die Energiewende, also Strom aus kostenlosen und unendlichen Quellen, ist der einzige Weg. Ergänzt um Batteriespeicher und einige Notfallkraftwerke.
Mal geschaut wie teuer so ein AKW ist? Stichwort UK, Bilanz EDF, etc etc …
Aber sorry, das Thema sollte doch langsam mal erledigt sein. Aber ewig gestrige holen diese alten Argumente immer immer wieder hoch. Das ist so ermüdend.
Um es klar zu machen: Bei den neuen Reaktoren aus China fällt weniger Endmüll an, aber NICHT KEINER.
Der muss auch gelagert werden.
„tragbar“ ist bei über 20kg ja auch schon beschönigend…
Diese Werbebilder sind auch immer etwas sinnfrei, wer stellt sich so ein Ding auf den Schreibtisch.
Ich überlege immer wieder, so ein Teil anzuschaffen, aber kein Garten, kein Camping, keine Tiefkühltruhe, … Eventuell mal so ein kleines Teil von Anker mit dem Licht bzw. wegen dem zusätzlichen Licht und etwas Strom. Für Kaffeekochen oder Kochen überhaupt habe ich einen Gaskocher. Wenn der Kühlschrank mal wegen Stromausfall außer Betrieb ist, was soll’s die paar Lebensmittel werden nicht gleich schlecht, ein paar Stunden geht das sicher (Tür zulassen).
