Disney+: Diese Filme und Serien kommen im Juni 2025

Disney+ hat uns kurz vor dem Monatswechsel noch seine Programm-Updates für den Juni zugeschickt.

Für Fans des Marvel-Universums hat Disney+ im kommenden Monat die neue Serie „Ironheart“ im Gepäck. Zudem geht es im Juni unter anderem mit einer neuen Staffel der FX-Serie „The Bear: King of the Kitchen“ weiter. Action verspricht die Film-Neuerscheinung „Predator: Killer of Killers“ und für Aufheiterung und Abwechslung sollen eine neue Staffel von „American Dad“ und die Doku „Ozean“ von National Geographic und David Attenborough sorgen.

Disney+ bietet in Deutschland drei verschiedene Abonnementmodelle an. Am günstigsten ist das Paket „Standard mit Werbung“, das für 5,99 Euro im Monat erhältlich ist. Die reguläre „Standard“-Option ermöglicht das Streaming in HD-Qualität sowie die Nutzung auf zwei Geräten gleichzeitig und kostet 9,99 Euro monatlich bzw. 99,90 Euro jährlich. Die „Premium“-Variante schlägt mit 13,99 Euro pro Monat bzw. 139,90 Euro pro Jahr zu Buche und erlaubt vier parallele Streams in 4K HDR. Zusätzlich wird Dolby Atmos für ein verbessertes Klangerlebnis unterstützt.

Highlights im Juni

Marvel Televisions „Ironheart“ – ab 25. Juni

Die Serie Ironheart setzt nach den Ereignissen von Black Panther: Wakanda Forever an und zeigt den Konflikt zwischen moderner Technik und übernatürlicher Magie. Im Mittelpunkt steht die junge Tüftlerin Riri Williams, die in Chicago an ihrer eigenen Version des Iron-Man-Anzugs arbeitet. Dabei trifft sie auf den geheimnisvollen Parker Robbins alias The Hood, der magische Kräfte besitzt. Die Serie wurde von Marvel Studios gemeinsam mit Proximity Media produziert und startet am 25. Juni 2025 mit den ersten drei Folgen auf Disney+.

„American Dad“ (Staffel 20) – ab 4. Juni

In der animierten Sitcom steht CIA-Agent Stan Smith im Mittelpunkt, der auch privat mit übertriebenen Methoden vorgeht. Seine Fixierung auf Männlichkeit und den amerikanischen Traum führt regelmäßig zu chaotischen Situationen, in denen er meist an der Realität scheitert.

„Predator: Killer of Killers“ – ab 6. Juni

Dieser animierte Actionfilm aus dem Predator-Universum erzählt drei eigenständige Geschichten: Eine Wikingerin sucht blutige Rache, ein Ninja kämpft im alten Japan gegen seinen Bruder, und ein Pilot im Zweiten Weltkrieg stellt sich einer außerirdischen Gefahr am Himmel.

„Ozean mit David Attenborough“ – ab 8. Juni

David Attenborough führt durch faszinierende Unterwasserwelten und zeigt, wie wichtig und zugleich bedroht unsere Meere sind. Dabei macht er deutlich, dass wir heute die Chance haben, das Leben im Ozean umfassend zu schützen und wiederherzustellen.

Alle Neustarts und Katalog-Erweiterungen im Juni

1. Juni

Mission: Impossible (Star)

(Star) Mission: Impossible II (Star)

(Star) Mission: Impossible II I (Star)

I (Star) Mission: Impossible – Phantom Protokoll (Star)

(Star) Mission: Impossible – Rogue Nation (Star)

(Star) Mission: Impossible – Fallout (Star)

4. Juni

American Dad – Staffel 20 (Star)

– Staffel 20 (Star) I, Addict – Staffel 1 (Star)

6. Juni

Predator: Killer of Killers (Star)

8. Juni

Ozean mit David Attenborough (National Geographic)

10. Juni

Call Her Alex – Staffel 1 (Star)

11. Juni

Blackout – Staffel 1 (Star)

13. Juni

Atsuko Okatsuka: Father (Star)

17. Juni

Sally – Pionierin des Weltalls (National Geographic)

18. Juni

RoboGobo – Staffel 1 (Disney)

25. Juni

Ironheart (Marvel)

26. Juni