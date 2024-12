Die Smarthome-Zentrale „Homey Pro“ bekommt einen kleinen Bruder

Die Smarthome-Plattform Homey erhält Hardware-Nachwuchs. Der Homey Pro mini präsentiert sich als kleinere und günstigere Alternative zum Homey Pro. Das Gerät konzentriert sich allerdings auf die Smarthome-Protokolle Matter, Zigbee und Thread, die beim größeren Homey Pro zusätzlich verfügbaren Standards Z-Wave, Bluetooth, 433 MHz und Infrarot fallen zunächst weg. Optional lassen sich diese Funktionen indirekt nachrüsten, indem man zusätzlich eine Homey Bridge im Heimnetz betreibt.

Über die Unterschiede bei den unterstützten Protokollen hinaus kommt der Homey Pro Mini auch mit nur einem Gigabyte RAM und damit der Hälfte des im großen Modell verbauten Arbeitsspeichers. In Sachen Netzwerkanbindung setzt das neue Mini-Modell ausschließlich auf Ethernet. Beim großen Homey Pro ist WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz Standard, ein Ethernet-Adapter kann optional erworben werden.

Uneingeschränkter Zugriff auf Homey-Apps

Ansonsten ist die Leistung der beiden Geräte aber identisch, was auch heißt, dass der Homey Pro mini sämtliche Funktionen der Smarthome-Plattform unterstützt und bei Zugriff auf die im App-Store von Homey angebotenen Anwendungen keine Mehrkosten anfallen.

Homey stellt eine zentrale Smarthome-Plattform dar, mit deren Hilfe sich die Smarthome-Geräte und -Dienste verschiedenster Hersteller kombinieren, steuern und automatisieren lassen. Der Zugriff auf die Plattform und die verbundenen Geräte ist per Webbrowser oder über die von Homey angebotenen Apps und auf lokaler Ebene möglich. Die kürzlich vorgestellten Homey-Dashboards machen die an sich schon sehr übersichtlich gestaltete Oberfläche noch ein ganzes Stück attraktiver.

Frühestens Mitte 2025 in Europa

Mit der Entscheidung, ob der Homey Pro mini für euch infrage kommt, könnt ihr euch noch ordentlich Zeit lassen. Das neue Gerät soll zum Preis von 199 Dollar von April 2025 an zunächst in den USA und Kanada erhältlich sein. Die Markteinführung in Europa ist dann im Anschluss geplant.