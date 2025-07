Die Mac-Systemeinstellungen von 1984 bis heute

Wenn ihr ein wenig in Computernostalgie schwelgen wollt, ist der Blog-Beitrag „Frame of preference“ von Marcin Wichary und Mihai Parparita eine hervorragende Adresse. Ihr könnt auf dieser interaktiven Webseite die Geschichte der Mac-Systemeinstellungen über den Zeitraum von 1984 bis 2004 hinweg verfolgen.

Den Anfang macht mit dem Macintosh von 1984 in mehrerlei Hinsicht ein Klassiker. Nicht nur der Rechner selbst, sondern auch das zugehörige Betriebssystem war bahnbrechend. Wichary beschreibt das von der Grafikerin Susan Kare gestaltete Kontrollfeld als überzeugendes und ansprechendes Design, das durch zahlreiche kleine Animationen und verspielte grafische Elemente wie Schallwellen, blinkende Menüs oder eine drückende Fingerhand zum Leben erweckt wird.

Das Schöne an der von Wichary und Parparita veröffentlichten ausführlichen Auseinandersetzung mit Apples Systemeinstellungen ist die Tatsache, dass sich sämtliche der besprochenen Betriebssysteme direkt auf ihrer Webseite ausprobieren lassen. Die dort integrierten Grafiken erwecken zwar den Eindruck, sie seien schlicht zur Bebilderung des Artikels platziert, hier könnt ihr die auf den Bildschirmen der alten Mac-Modelle gezeigten Betriebssysteme beginnend beim Macintosh OS aus dem Jahr 1984 bis hin zu Mac OS Aqua, Apples erstem Betriebssystem mit transparenten Elementen, auch zu weiten Teilen mit der Maus bedienen. Doch damit nicht genug. Das hinter dem Projekt stehende Team hat auch noch ein paar „Easter Eggs“ integriert, die sich entdecken lassen, wenn man mit den einzelnen Systemversionen etwas Zeit verbringt.

Kritik am 2022er-Update

Wichary spart in seinem Artikel auch nicht mit Kritik an Apple. So habe die umfassende Umstellung der Mac-Systemeinstellungen im Jahr 2022 auch ihn bitter enttäuscht. Die neue Struktur stieß damals allgemein auf breite Kritik. Apple hat bei der Umstellung das Ziel verfolgt, die Oberflächen von macOS und iOS zusammenzuführen. Das Ergebnis ist jedoch ein uneinheitliches und teils unübersichtliches System, dessen Navigation durch verschachtelte Menüs, inkonsistente Fensteraufteilungen und überladene Suchfunktionen zu komplex geworden ist.