Die Januar-Neuheiten bei Paramount+

Der Videodienst Paramount+ hat die Liste mit seinen Neuzugängen im Januar veröffentlicht. Inhaltlich hauen uns die Ankündigungen nicht sonderlich vom Hocker. Aber irgendwo muss sich der Sachverhalt auch auswirken, dass das Angebot derzeit fast schon verramscht wird. Dem schwachen Januar ist es wohl auch geschuldet, dass Paramount+ jetzt schon auf die erst im Februar kommenden neuen Staffeln von Yellowjackets und 1923 hinweist.

Bei den Videobeschreibungen unten handelt es sich übrigens um von Paramount gestellte Texte, nicht dass ihr denkt, wir würden von „gewagten Dating-Erfahrungen“ und dergleichen faseln…

Baby Sharks große Show

Ab 3. Januar – Kids, Animation – Staffel 3 (Binge)

Baby Shark taucht ein in die salzige Albernheit von Baby Shark, seiner Familie und seinen Freunden.

Dating Naked UK

Ab 10. Januar – Reality – Staffel 1 (Binge)

Bei dieser gewagten Dating-Erfahrung beginnen alle Singles auf gleicher Augenhöhe: keine Filter, keine Verstellung, keine Kleidung. Aber wird die Entblößung zu einer tieferen Beziehung führen? Unerhört und voller Drama… dies ist die Dating-Show, die nichts auslässt!

Spongebob Schwammkopf

Ab 24. Januar – Kids, Animation – Staffel 15 (Binge)

In Staffel 15 von SpongeBob Schwammkopf trifft sich SpongeBob mit alten Freunden, um neue Abenteuer zu erleben und gleichzeitig 25 Jahre nautischen Unsinn zu würdigen.

Star Trek: Section 31

Ab 24. Januar – Science-Fiction

In STAR TREK: SEKTION 31 schließt sich Imperator Philippa Georgiou einer geheimen Abteilung der Sternenflotte an, die den Auftrag hat, die Vereinigte Föderation der Planeten zu schützen und stellt sich den Sünden ihrer Vergangenheit.

Yellowjackets

Ab 14. Februar – Staffel 3 (wöchentlich)

Die für den Emmy nominierte Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochtalentierter Highschool-Footballerinnen, die zu den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in der entlegenen Wildnis im nördlichen Alaska gehören. Die Serie zeichnet den Zerfall von einem erfolgreichen Football-Team zu einem wilden Clan nach. Fast 25 Jahre später versuchen die ehemaligen Athletinnen, als erwachsene Frauen ihr Leben neu zu sortieren und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, doch schon bald müssen sie feststellen, dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht beendet ist.

1923

Ab 23. Februar – Staffel 2 (wöchentlich)

In der zweiten Staffel von 1923 bringt ein grausamer Winter neue Herausforderungen und noch zu erledigenden Aufgaben für Jacob (Ford) und Cara (Mirren) auf der Dutton-Ranch. Angesichts der harten Bedingungen und der zahlreichen Gegner, die das Erbe der Duttons zu zerstören drohen, begibt sich Spencer (Sklenar) auf eine beschwerliche Reise nach Hause und kämpft gegen die Zeit, um seine Familie in Montana zu retten. Währenddessen macht sich Alexandra (Schlaepfer) auf ihre eigene mühsame, transatlantische Reise, um Spencer zu finden und ihre Liebe zurückzugewinnen.

Kommende „Library-Highlights“ bei Paramount+

Als Neuzugänge im Back-Katalog hat Paramount+ für den Monat Januar unter anderem Klassiker wie Forrest Gump, Krieg der Welten oder die Truman Show angekündigt. Hier sind die Termine für die Verfügbarkeit dieser sogenannten „Library-Highlights“.